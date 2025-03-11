Снижение стоимости криптовалют может привести к пополнению заводов рабочими руками

Известный критик криптовалют Питер Шифф высказался насчет наблюдаемого падения стоимости цифровых активов. По его словам, появился новый повод для возвращения производственных предприятий на территорию в США, а многим криптовалютным миллионерам в скором времени понадобится работа.

Шифф считает, что богатые криптоинвесторы в итоге окажутся у разбитого корыта из-за мощного медвежьего тренда, развивающегося с январских максимумов BTC. Суммарная стоимость криптоактивов с тех пор уже рухнула на треть и глобального разворота на графике пока не наблюдается.

"Сейчас, когда цена Биткоина упала на треть до $77 000, будет трудно объяснить с логической точки зрения, зачем правительству США создавать криптовалютный резерв, который может потерять значительную стоимость за столько короткий временной промежуток. Еще сложнее это будет сделать, если падение составит 50%", — добавил Шифф.

Впрочем, соучредитель BitMEX Артур Хейс считает, что обрушение на 37% от исторического максимума — это норма и соответствует рыночным тенденциям в криптомире. В то же время он допускает дальнейший обвал BTC до $70 000, после которого уже может начаться формироваться обратная ценовая динамика.

В общем, хотя сложившаяся ситуация может нести оттенок негатива для самих криптоинвесторов, это определенно позитив с точки зрения наполнения производств рабочими руками, что способствует не только улучшению экономических показателей страны, но и личностному росту индивидов.