GeForce RTX 5070 уперлась в объем видеопамяти в современной AAA-игре в целевом для видеокарты разрешении

Сегодня NVIDIA сняла эмбарго на публикацию обзоров GeForce RTX 5070, поэтому сеть мгновенно наполнилась заготовленными материалами от различных технических изданий. Hardware Unboxed вошли в число первых протестировавших "зеленую" новинку и высказали свое мнение о ней.

В целом, портал обозначил GeForce RTX 5070 следующими словами: "скучная, посредственная и разочаровывающая". HW выполнили огромную работу, но решили сократить обзор, так как видеокарта во множестве тестов показывала повторяющиеся результаты и ничем особо не выделялась.

В первую очередь эксперты отметили ранние неправдоподобные утверждения NVIDIA о том, что GeForce RTX 5070 по производительности равна GeForce RTX 4090. Множественная генерация кадров в новой линейке рисует 3 дополнительных кадра на 1, но фактический реальный FPS остается тем же.

Кроме того, MFG увеличивает накладные расходы на отображение готовой картинки, что приводит к увеличению задержек и сказывается на плавности управления не с положительной стороны. В действительности, согласно тестам HW, GeForce RTX 4090 оказалась в среднем на 63% быстрее в выборке из 16 игр в разрешении 1440p.

Но, пожалуй, главным недостатком GeForce RTX 5070 стал малый объем VRAM, не подходящий для новейших проектов. В Indiana Jones and the Great Circle на высоком пресете карта уперлась в 12 ГБ GDDR7 и продемонстрировала всего 13 FPS, причем в популярном и не самом высоком разрешении 1440p и с DLSS.

GeForce RTX 4070 Ti Super c 16 ГБ видеопамяти оказалась в 3,6 раза быстрее, отрисовав в среднем 47 FPS. А GeForce RTX 4090, которую якобы заменяет GeForce RTX 5070, обошла новинку в 5,6 раза, выдав 73 FPS. Генерация кадров вряд ли бы здесь помогла, так как она увеличивает потребление VRAM. В 4K GeForce RTX 5070 не смогла потянуть игру на высоких настройках и немедленно вылетала на рабочий стол.

По сухой производительности героиня обзора оказалась примерно равна GeForce RTX 4070 Super, стоя дешевле на $50. В итоге Hardware Unboxed заявили, что GeForce RTX 5070 не хватает звезд с неба. И хотя ее недостаток в виде нехватки VRAM сейчас не так сильно выражен, в не столь отдаленном будущем он может превратить видеокарту в "тыкву".