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Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года

Подбор высокопроизводительных б/у комплектующих для геймерского ПК, способного справиться с абсолютно всеми ААА-играми 2025 года
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Не секрет, что сборка ПК из новых комплектующих может обернуться тратой значительной суммы денежных средств. Стоимость адекватного системного блока из магазина практически гарантированно переваливает 50 тысяч рублей, а зачастую доходит до 100 тысяч и более.

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Но это отнюдь не означает, что геймеры со скромными финансовыми возможностями должны быть ограничены в выборе игр. К настоящему моменту рынок поддержанного компьютерного железа достиг настолько огромных масштабов, что позволяет кастомизировать сборку с гораздо большей точностью, чем если бы ПК собирался новым.

Блок питания: be quiet! System Power 9 500W — 3 000 рублей

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К примеру, если разномастные процессоры еще можно нарыть на тех же маркетплейсах, то новый качественный блок питания даже там будет неприлично дорогим. Скажем самый дешевый нормальный БП в лице be quiet! System Power 10 450W, который не взорвется от 50%-ной нагрузки, обойдется в 6 тысяч рублей.

Очевидно, что для ПК за 30 тысяч это непозволительная роскошь. Но практически точно такой же блок из предыдущего поколения, be quiet! System Power 9 500W, на вторичке стоит всего 3 тысяч рублей. Покупая его мы: 1) легко расширяем TDP видеокарты нашего ПК до 200-250 Вт; 2) уверены в надежности БП; 3) экономим в 2 раза. Конечно, можно было бы найти указанную модель за 2500 рублей, но он, вероятно, будет покрыт пылью и поцарапан, что снижает эстетические свойства готовой сборки.

Видеокарта: Refab Radeon RX 6600M — 13 000 рублей

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К сожалению, вожделенный графический ускоритель NVIDIA не влазит в нашу сборку по причине дороговизны. Поэтому придется играть без "волшебных лучиков", что простительно, учитывая стоимость всего ПК. Главное — высокий FPS и возможность включить хотя бы средние настройки в последних ААА-играх, что может обеспечить рефабнутая Radeon RX 6600M, продающаяся б/у-шной за жалкие 13 000 рублей.

Можно попробовать продавить ценник до 12 000 рублей, но ниже вряд ли, если у видеокарты отсутствуют значительные недостатки, например, дохлые кулера. Больше 13-ти тысяч отдавать за Radeon RX 6600M не стоит, так как в таком случае ценник приближается к тому, за который отдают обычную Radeon RX 6600.

Radeon RX 6600M дает тот же FPS в играх, что и Radeon RX 6600, так что брать последнюю есть смысл для получения fan-stop'а и меньшей шумности в нагрузке, а также меньших температур. Но с точки зрения выжима максимума производительности из минимальной суммы денег, при сохранении возможности беспроблемного запуска всех последних проектов, у Radeon RX 6600M конкурентов нет.

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Процессор: Ryzen 5 1600AF — 2 000 рублей

Говоря о процессоре, мы подразумеваем, что он должен иметь минимум 6 ядер и 12 потоков, поскольку привычные в прошлом 4-х ядерники с HT уже откровенно не справляются с последними самыми ультратяжелыми тайтлами, приводя к подвисаниям, что хуже, чем просто низкий, но ровный FPS, без просадок.

Xeon'ы здесь пролетают мимо, так качество китайских материнских плат на сокете LGA 2011-3 оставляет желать лучшего. "Синий лагерь" в лице Core i5-10400F выбивается из бюджета, поэтому остается обратиться к стану AMD. И здесь нас встречает Ryzen 5 1600AF.

Этот CPU хоть и сильно устарел, но с приставкой AF и в разгоне до 4+ ГГц без проблем обеспечивает стабильный и приемлемый FPS, даже в онлайн-играх, пусть частота кадров и не будет самая высокая. В среднем разница с более современным Ryzen 5 5600 составляет 45%, то есть, к примеру, в Far Cry 6 будет не 120 FPS, а 80. На фоне 4-5 кратной разницы в цене между процессорам эти 80 FPS выглядят вполне неплохо.

Кулер: Deepcool GAMMAXX S40 — 700 рублей, термопаста GD900 1 грамм — 100 рублей

Для охлаждения оверклокнутого Ryzen 5 1600AF брать СЖО не понадобится. С ним вполне справится хороший 4-х трубочный кулер, например, Deepcool GAMMAXX S40. Он древнее, чем GAMMAXX 400, поэтому дешевле его в 1,5 раза, хотя эффективность охлаждения у них схожая.

Более дешевый 3-х трубочный GAMMAXX 300 стоит на пару сотен дешевле, и его покупка вместо GAMMAXX S40 существенно не удешевит сборку, но может привести к излишнему нагреву разогнанного Ryzen 5 1600AF. Брать обозначенный кулер желательно с полным комплектом креплений, либо хотя бы с сохранившимся креплением под AMD.

Также нам понадобится термопаста, но не слишком много, достаточно 1 грамма. Arctic MX и брендовые аналоги дороговаты, поэтому возьмем GD900, отстающую от них не критично.

Материнская плата: GIGABYTE AB350M-DS3H V2 — 3 500 рублей

С материнской платой все предельно просто, нам нужна модель на чипсете B350. Желательно найти ту, что произведена компаниями ASRock, ASUS, MSI и Gigabyte. Тогда она будет более-менее надежной и вероятность разгона Ryzen 5 1600AF до частот, близких к 4 ГГц, будет выше.

Найти недорогую плату на B350 сложнее, чем на B450, но варианты иногда проскакивают, да и торг никто не отменял. Можно даже уложиться в 3 тысячи рублей, если постараться, но мы возьмем 3 500 рублей, так как это выглядит более реалистично и все равно дает нам уложиться в суммарные 30 000 рублей. Предложенная GIGABYTE AB350M-DS3H V2 "на изи" разгонит Ryzen 5 1600AF до 3,9-4+ ГГц.

Оперативная память: Radeon R7 Performance Series 2x8 DDR4-3200 CL16 — 2 000 рублей

Пару слов об оперативной памяти. Ставшие стандартом в современных сборках 2x16 ГБ, конечно, смотрятся лучше, чем бюджетные 2x8 ГБ. Но объем RAM оказывает меньшее влияние на FPS, чем более слабая видеокарта.

Если RAM хватает для игры и не запускать другие приложения, то и конфигурации 2x8 ГБ пока будет достаточно. Недавние тесты показали, что даже 2x4 ГБ хватает для новейших ААА-проектов. А в прошлом Hitman Blood Money, требующая минимум 512 МБ RAM, летала без запинок на 256 МБ, с выгруженным Explorer'ом и прочими процессами Windows XP.

На начало 2025 года стоимость поддержанной DDR4-3200 CL16 рухнула ниже плинтуса. Обозначенная продавцом как полностью рабочая Radeon R7 Performance Series встанет в нашу сборку на ура, и даже есть вероятность ее небольшого разгона.

SSD: оригинальный Kingston A400 960 GB — 4 000 рублей

Подбирая твердотельный накопитель для бюджетного ПК из б/у комплектующих возникает соблазн присмотреться к китайским SSD от фирм Goldenfir, KingSpec, Xraydisk и тому подобных. Однако делать этого не нужно, так как данные диски имеют рандомное качество и могут как проработать десятилетиями, так выйти из строя еще при установке ОС.

Поэтому берем народный SATA-шный Kingston A400 на 960 ГБ. При этом заручаемся словами надежного продавца о том, что это оригинал, а не подделка, дающая в пять раз меньшие скорости. Если он в придачу покажет S.M.A.R.T. с хорошим состоянием диска и результаты прогона в CrystalDiskMark, то это будет верным сигналом для покупки. Брать меньше 960 ГБ не стоит, ибо игры сейчас весят много, да и для приложений с файлами надо оставить место.

Корпус: Deepcool Tesseract — 1 700 рублей, 5 x DeepCool XFAN 120 — 1 000 рублей

Пожалуй, один из наиболее спорных моментов - это выбор корпуса. Можно собрать вообще без него, разместив комплектующие на столе или повесив на стену. В таком случае не потребуется покупать корпусные вентиляторы.

Однако, кой-какая коробка обеспечит более безопасную организацию компонентов ПК и его более высокие эстетические характеристики. Можно все упаковать в плюс-минус современный Deepcool MATREXX 30 с закаленным стеклом, который даже будет практически новым.

Однако, учитывая, горячую видеокарту и не холодный CPU, лучше взять просторный корпус с улучшенным продувом, и не дорогой. Этим критериям, к примеру, соответствует Deepcool Tesseract. Пара вертушек сверху, пара сбоку и одна сзади создадут отрицательное давление к корпусе и будут эффективно выдувать теплый воздух с видеокарты и процессора. Правда возможна повышенная запыленность, но она решается путем периодической чистки ПК.

5 приемлемо качественных вентиляторов Deepcool XFAN 120 обойдутся в 1 000 рублей, и они даже будут новыми, а значит повышается акустический комфорт ПК, который можно повысить путем перепиновки Molex на 7 вольт.

Итого: 31 000 рублей

В результате, после сборки мы получим относительно высокопроизводительный системный блок, который будет способен потянуть абсолютно все игры 2025 года, пусть и не на самых высоких настройках графики, и все это за менее, чем 1,5 МРОТ.

Скорее всего он будет актуален для 99% игр и в следующие несколько лет. В теории собранный ПК потом можно проапгрейдить, поставив Ryzen 7 5800X3D и видеокарту уровня GeForce RTX 5080. Но смысла в этом нет, поскольку в будущем выгоднее будет собрать недорогую и менее жрущую систему из более актуального железа. Например, на базе изрядно подешевевшего к тому времени Ryzen 5 9600. Или Ryzen 7 9700, если требования игр к процессору вырастут.

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