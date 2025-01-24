Обслуживание видеокарты бюджетным способом почти не скажется на эффективности охлаждения

Как известно, графический ускоритель GeForce RTX 5090 получил значительно переработанную конструкцию, позволяющую в меньшем, чем у GeForce RTX 4090, корпусе добиться приемлемых температур. Во многом это удалось сделать благодаря применению метода сквозного продува радиаторов сквозь карту.

Впрочем, свою часть в общее дело внесло применение жидкого металлического термоинтерфейса в зазоре между GPU и теплосъемником, окантованного резиновой прокладкой во избежание попадания его на компоненты платы.

Специалисты TechPowerUp, проводившие разбор видеокарты, не стали заморачиваться с нанесением металла на чип, а решили вместо этого проверить, что будет, если использовать с мощной GeForce RTX 5090 обычную термопасту Arctic MX6.

В процессе 370-секундного теста GPU GB202 нагрелся до 79,4 °C. С заводским же термоинтерфейсом температура составляла 77,6 °C. Таким образом, разница между обоими уложилась в менее, чем 2 °C.

Показатель, полученный с Arctic MX6, вполне приемлем, так как в поколении Blackwell NVIDIA сдвинула точку, с которой начинается троттлинг графического процессора, с 83 до 90 °C.

Внедренные в GeForce RTX 5000 инновации могут привести к тому, что спустя время, определять поддержанные GeForce RTX 5090, подвергавшиеся разбору, косвенно можно будет в том числе и по состоянию термоинтерфейса.