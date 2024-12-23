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Razg0n
Эксперты назвали лучшие видеокарты 2024 года
Специалисты портала Hardware Unboxed определили лучшие лучшие видеокарты этого года по соотношению "цена / производительность"

Специалисты портала Hardware Unboxed определили лучшие лучшие видеокарты этого года, и абсолютным лидером среди видеокарт по соотношению "цена / производительность" стала непобедимая Intel Arc B580. 

За свои $250, то есть, фактически, за сущие копейки по современным меркам, она предлагает 12 ГБ VRAM вместо 8 ГБ у конкурентов и, вместе с тем, опережает их по FPS. Это привело к тому, что все запасы Arc B580 смели с полок магазинов в первую неделю продаж.

Следом за бюджеткой от Intel следует Radeon RX 7700 XT, которая отрисовывает в среднем на 26% кадров больше и обходит по показателю "FPS на доллар" все модели своего уровня.

Особенно заметен контраст с GeForce RTX 4060 Ti, которая в 8 ГБ версии вообще не стоит внимания, учитывая взлетевшие требования новейших ААА-проектов. А что касается варианта на 16 ГБ, то он по выгоде на 30% уступает Radeon RX 7700 XT.

"Имбой" в более верхнем сегменте эксперты назвали GeForce RTX 4070 Super как единственную видеокарту, способную за не слишком большие деньги выдать высокий фреймрейт в 1440p с включенной трассировкой лучей.

Конечно, Radeon RX 7900 GRE и Radeon RX 7900 XT имеют больше памяти, но какой от этого толк, если  с ними геймеры не могут получить максимально шикарную картинку.

Ну, и, наконец, лучшим графическим ускорителем за разумную цену стала GeForce RTX 4070 Ti Super. Она обладает всеми преимуществами GeForce RTX 4070, плюс имеет 16 ГБ VRAM.

Таким образом, её GPU находится с памятью в идеальном балансе, что открывает ворота к органичному раскрытию потенциала на ближайшие несколько лет. Переплата за более дорогие GeForce RTX 4080 Super и GeForce RTX 4090 не соответствует приросту FPS, а ценник на новейшие топы из линейки GeForce RTX 5000 и вовсе может улететь в космос.

#gpu #видеокарта #топ
Источник: youtube.com
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