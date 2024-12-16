Они обеспечивают наилучшие показатели в своей категории

Текущий год подходит к концу, а значит пришло время составлять списки всевозможных топов, в том числе и компьютерных комплектующих. Это особенно актуально в текущих экономических реалиях, поскольку позволяет не переплачивая выбрать функциональный девайс.

Одним из важнейших компонентов ПК, безусловно, является процессорный кулер. Неверно подобранный охладитель может ограничить производительность CPU, что приведет к замедлению системы в целом. Поэтому, дабы разобраться, что же брать, портал Gamers Nexus перелопатил рынок кулеров и составил список заслуживающих внимание моделей.

И согласно сформированному топу, лучшими по совокупности параметров стали сразу два "карлсона" — ID-Cooling Frozn A720 и Arctic Freezer 36. По показателю эффективности они идут сразу следом за эталоном в лице Noctua NH-D15 G2, стоящим гораздо дороже, и обгоняют Noctua NH-D15 десятилетней давности.

Среди бюджетных вариантов наиболее выгодным оказался ID-Cooling SE-214 XT ARGB. Данный аппарат, несмотря на ценник в $20, без проблем справляется даже с горячими процессорами и реально способен отвести до 250 Вт, в отличие от многих конкурентов. Правда, уровень шума при этом может быть довольно высоким.

Что касается самой эффективной и при этом тихой СЖО, то ей становится Arctic Liquid Freezer 360. Она показывает лучшие цифры при уровне шума в 25 дБА, снижая температуру 250-ваттного Core i9-14900KF до 48°C. Ближайший к Arctic Liquid Freezer 360 воздушный кулер, издающих аналогичный шум, показывает почти на 10°C больше.

Среди "воздушек" абсолютным лидером по показателю "эффективность / шум" стала заводская модификация Noctua NH-D15 G2 LBC с плоским основанием, предназначенная для использования с процессорами с идеально отшлифованной теплораспределительной крышкой. Впрочем, ID-Cooling Frozn A720 не сильно отстает, стоя заметно дешевле.