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Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года

Рынок процессоров довольно насыщен и с первого взгляда не всегда сразу понятно, на каком из них лучше собрать недорогой игровой ПК. Однако, трезво оценив обстановку, можно смело заявить, что единственным вменяемым CPU за свои деньги сейчас является Core i5-12490F.
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Многие геймеры размышляют о том, на каком железе им собрать свой новый ПК или проапгрейдить существующий. В настоящий момент на рынке представлено сразу несколько актуальных платформ. Это LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4 и Socket AM5.

И хотя из LGA 1200 все еще можно выжать играбельный FPS во всех играх, единственный вменяемый по цене и производительности Core i5-10400F на треть уступает Core i5-12400F. При этом цена комплекта "CPU + материнская плата" на LGA 1200 ниже всего на 15-20% или примерно на $20.

Что касается нового LGA 1851, то пока здесь разумному геймеру ловить нечего. Нормальные платы на Z890 дороги, а процессоры за отсутствием их в магазинах приходится брать у барыг с соответствующими рисками и отсутствием гарантии. Добавляем сюда меньшую производительность относительно собратьев на Raptor Lake и получаем полную бессмысленность сборки адекватного игрового ПК на LGA 1851.

Если говорить про сокет AM4, то тут проблема аналогичная LGA 1200 — низкая разница с LGA 1700. Лучше переплатить $20 и взять Core i5-12400F, получив простоту и надежность Intel, а также повышенную ликвидность на вторичке.

В итоге на ринге остаются бороться платформы LGA 1700 и AM5. Начнем, пожалуй, с того, что минимальным CPU для "синего" сокета является, естественно, Core i5-12400F, а точнее Core i5-12490F. Никаких Core i3-12100F, так как 4 ядра и 8 потоков уже откровенно фризят в новых играх.

Почему Core i5-12490F? Да все очень просто! Он является отбраковкой от Core i5-12500, обладающей более высоким потенциалом разгона и на 2 МБ большей емкостью L3-кэша, в сравнении с Core i5-12400F, а стоит всего на 10% дороже. Энтузиасты мира ПК уже догадались, в чем фишка сборки на LGA 1700 в этом сегменте.

Разумеется, в возможности повышения производительности залоченных версий Alder Lake на материнской плате ASRock B760M PG Riptide, путем повышения множителя. Внешний тактовый генератор перекочевал на B760M PG Riptide с B660M PG Riptide. Попутно добавилась поддержка подешевевшей DDR5, дающей больше FPS, чем DDR4.

Суммируя вышесказанное, мы получаем новый дешевый комплект под разгон средне-бюджетного Alder Lake. Ингредиенты такие: Core i5-12490F, B760M PG Riptide и Hynix A-Die DDR5 6000 CL30 или лучше, например, Teamgroup T-Create Expert или KingBank.

Далее увеличиваем частоту процессора минимум до 5 ГГц, а лучше до 5,4+ ГГц, подстраивая ОЗУ и получая на выходе ~850 попугаев в однопоточном тесте CPU-Z. Данный результат на 20%+ лучше, чем у стокового Core i5-12400F с памятью DDR4, и примерно равен тому, что показывает сток Ryzen 5 9600X.

Конечно, нельзя масштабировать производительность в обозначенном бенчмарке на результаты в играх, так как у Ryzen есть свои фишки, добавляющие FPS, например, на 60% больший объем L3-кэша. Можно лишь сказать, что на разогнанном Core i5-12490F операционная система и приложения будут откликаться быстрее, чем на стоковом Core i5-12400F, и примерно также, как на последнем 6-ядернике от AMD.

Теперь касательно Core i5-13400F, 14400F, 12600KF, 13600KF, 14600KF, i7-12700F и i7-13700KF. Первые два дороже и выдают меньше FPS, чем Core i5-12490F OC, так как все три процессора — это один и тот же Alder Lake но с небольшой разницей в частотах. А оверклокнутый Core i5-12600KF дороже на 50% и лучше в среднем максимум на 5%.

Разогнанные Core i5-13600KF и Core i5-14600KF на 20% лучше, но горячее, стоят почти в 2 раза дороже, а также требуют в 1,5 раза более дорогую материнскую плату на Z-чипсете и с поддержкой DDR5. А Core i7-12700F OC в большинстве игр равен или лишь на 10% превосходит Core i7-12490F OC, при примерно двое большей цене.

Когда дистанция между ними начнет существенно увеличиваться, оба уже сильно устареют. Что до Core i7-13700KF, то сборка на нем выходит еще дороже за счет необходимости вложения в мат. плату с более мощным VRM и покупки более приличной СЖО.

Так же потребуется настроить напряжения для исключения деградации кристалла Raptor Lake, что, впрочем, не является гарантией его 100%-ной беспроблемной работы в долгосроке. В итоге, выхлоп по FPS в играх составит +25% к Core i5-12490F OC за счет удорожания стоимости комплекта на 65%.

Говоря о невозможности дальнейшего апгрейда Core i5-12490F мы понимаем, что данный "камень" берется конкретно под текущую ценовую ситуацию на рынке и на определенный период. Фактически, мы берем аналог связки "Ryzen 5 7500F + ASRock B650M-HDV/M.2", стоящей где-то столько же и показывающей схожий FPS.

Ryzen 5 7500F в будущем также придется менять, к примеру, на подешевевший в USD Ryzen 7 9800X3D, или на еще менее дорогой Ryzen 7 7800X3D. Но зачем, если проще будет сплавить на б/у рынке текущую платформу и взять новую, с гораздо более привлекательной характеристикой однопоточной производительности, дающей ощущение быстроты системы в целом.

В общем, парадигма апгрейда CPU при ежегодном выпуске новых моделей не такая выгодная, как может показаться. Зачастую, лучше добавить немного денег и заменить старую систему на новую, получив вдобавок к приросту производительности новые технологичные плюшки.

Выбор Core i5-12490F OC вместо Ryzen 5 7500F объяснятся лучшим однопотоком, меньшими проблемами с ОЗУ, лучшей оптимизацией кода приложений на уровне компиляторов, большей ликвидностью "синих" сборок на вторичном рынке, а также ощущением обладания первоклассной продукцией Intel.

Добавление примерно $80 может выравнять баланс между "апгрейдабельностью" и в целом неплохими характеристиками CPU во всех задачах. Речь идет о Ryzen 5 9600X, который в однопотоке равен Core i5-12490F OC, а в играх опережает его.

При замене Ryzen 5 9600X на Zen 6 X3D не придется менять ASRock B650M-HDV/M.2, так как энергопотребление последнего в играх довольно скромное. В крайнем случае, можно раскошелиться на ASRock B650 PG Lightning (standard ATX, не micro). Но, в любом случае, PCI-E 5.0 будет недоступен, а значит придется брать плату еще дороже, если потребуется в полной мере раскрыть новые топовые GPU.

Как не крути, а баланс соблюдается всегда. Универсальный апгрейд, предусматривающий всё, обойдется во столько же, сколько продажа старой системы и сборка новой. Поэтому оптимальная стратегия — выбирать связку, которая предлагает на момент покупки наилучшее соотношение "цены и производительности", а также обходит аналогичные решения по прочим характеристикам.

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Теги

amd intel ryzen процессор lga 1700 материнская плата am5 core 12490f b760m pg riptide
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