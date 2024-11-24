Многие геймеры размышляют о том, на каком железе им собрать свой новый ПК или проапгрейдить существующий. В настоящий момент на рынке представлено сразу несколько актуальных платформ. Это LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4 и Socket AM5.

И хотя из LGA 1200 все еще можно выжать играбельный FPS во всех играх, единственный вменяемый по цене и производительности Core i5-10400F на треть уступает Core i5-12400F. При этом цена комплекта "CPU + материнская плата" на LGA 1200 ниже всего на 15-20% или примерно на $20.

Что касается нового LGA 1851, то пока здесь разумному геймеру ловить нечего. Нормальные платы на Z890 дороги, а процессоры за отсутствием их в магазинах приходится брать у барыг с соответствующими рисками и отсутствием гарантии. Добавляем сюда меньшую производительность относительно собратьев на Raptor Lake и получаем полную бессмысленность сборки адекватного игрового ПК на LGA 1851.

Если говорить про сокет AM4, то тут проблема аналогичная LGA 1200 — низкая разница с LGA 1700. Лучше переплатить $20 и взять Core i5-12400F, получив простоту и надежность Intel, а также повышенную ликвидность на вторичке.

В итоге на ринге остаются бороться платформы LGA 1700 и AM5. Начнем, пожалуй, с того, что минимальным CPU для "синего" сокета является, естественно, Core i5-12400F, а точнее Core i5-12490F. Никаких Core i3-12100F, так как 4 ядра и 8 потоков уже откровенно фризят в новых играх.

Почему Core i5-12490F? Да все очень просто! Он является отбраковкой от Core i5-12500, обладающей более высоким потенциалом разгона и на 2 МБ большей емкостью L3-кэша, в сравнении с Core i5-12400F, а стоит всего на 10% дороже. Энтузиасты мира ПК уже догадались, в чем фишка сборки на LGA 1700 в этом сегменте.

Разумеется, в возможности повышения производительности залоченных версий Alder Lake на материнской плате ASRock B760M PG Riptide, путем повышения множителя. Внешний тактовый генератор перекочевал на B760M PG Riptide с B660M PG Riptide. Попутно добавилась поддержка подешевевшей DDR5, дающей больше FPS, чем DDR4.

Суммируя вышесказанное, мы получаем новый дешевый комплект под разгон средне-бюджетного Alder Lake. Ингредиенты такие: Core i5-12490F, B760M PG Riptide и Hynix A-Die DDR5 6000 CL30 или лучше, например, Teamgroup T-Create Expert или KingBank.

Далее увеличиваем частоту процессора минимум до 5 ГГц, а лучше до 5,4+ ГГц, подстраивая ОЗУ и получая на выходе ~850 попугаев в однопоточном тесте CPU-Z. Данный результат на 20%+ лучше, чем у стокового Core i5-12400F с памятью DDR4, и примерно равен тому, что показывает сток Ryzen 5 9600X.

Конечно, нельзя масштабировать производительность в обозначенном бенчмарке на результаты в играх, так как у Ryzen есть свои фишки, добавляющие FPS, например, на 60% больший объем L3-кэша. Можно лишь сказать, что на разогнанном Core i5-12490F операционная система и приложения будут откликаться быстрее, чем на стоковом Core i5-12400F, и примерно также, как на последнем 6-ядернике от AMD.

Теперь касательно Core i5-13400F, 14400F, 12600KF, 13600KF, 14600KF, i7-12700F и i7-13700KF. Первые два дороже и выдают меньше FPS, чем Core i5-12490F OC, так как все три процессора — это один и тот же Alder Lake но с небольшой разницей в частотах. А оверклокнутый Core i5-12600KF дороже на 50% и лучше в среднем максимум на 5%.

Разогнанные Core i5-13600KF и Core i5-14600KF на 20% лучше, но горячее, стоят почти в 2 раза дороже, а также требуют в 1,5 раза более дорогую материнскую плату на Z-чипсете и с поддержкой DDR5. А Core i7-12700F OC в большинстве игр равен или лишь на 10% превосходит Core i7-12490F OC, при примерно двое большей цене.

Когда дистанция между ними начнет существенно увеличиваться, оба уже сильно устареют. Что до Core i7-13700KF, то сборка на нем выходит еще дороже за счет необходимости вложения в мат. плату с более мощным VRM и покупки более приличной СЖО.

Так же потребуется настроить напряжения для исключения деградации кристалла Raptor Lake, что, впрочем, не является гарантией его 100%-ной беспроблемной работы в долгосроке. В итоге, выхлоп по FPS в играх составит +25% к Core i5-12490F OC за счет удорожания стоимости комплекта на 65%.

Говоря о невозможности дальнейшего апгрейда Core i5-12490F мы понимаем, что данный "камень" берется конкретно под текущую ценовую ситуацию на рынке и на определенный период. Фактически, мы берем аналог связки "Ryzen 5 7500F + ASRock B650M-HDV/M.2", стоящей где-то столько же и показывающей схожий FPS.

Ryzen 5 7500F в будущем также придется менять, к примеру, на подешевевший в USD Ryzen 7 9800X3D, или на еще менее дорогой Ryzen 7 7800X3D. Но зачем, если проще будет сплавить на б/у рынке текущую платформу и взять новую, с гораздо более привлекательной характеристикой однопоточной производительности, дающей ощущение быстроты системы в целом.

В общем, парадигма апгрейда CPU при ежегодном выпуске новых моделей не такая выгодная, как может показаться. Зачастую, лучше добавить немного денег и заменить старую систему на новую, получив вдобавок к приросту производительности новые технологичные плюшки.

Выбор Core i5-12490F OC вместо Ryzen 5 7500F объяснятся лучшим однопотоком, меньшими проблемами с ОЗУ, лучшей оптимизацией кода приложений на уровне компиляторов, большей ликвидностью "синих" сборок на вторичном рынке, а также ощущением обладания первоклассной продукцией Intel.

Добавление примерно $80 может выравнять баланс между "апгрейдабельностью" и в целом неплохими характеристиками CPU во всех задачах. Речь идет о Ryzen 5 9600X, который в однопотоке равен Core i5-12490F OC, а в играх опережает его.

При замене Ryzen 5 9600X на Zen 6 X3D не придется менять ASRock B650M-HDV/M.2, так как энергопотребление последнего в играх довольно скромное. В крайнем случае, можно раскошелиться на ASRock B650 PG Lightning (standard ATX, не micro). Но, в любом случае, PCI-E 5.0 будет недоступен, а значит придется брать плату еще дороже, если потребуется в полной мере раскрыть новые топовые GPU.

Как не крути, а баланс соблюдается всегда. Универсальный апгрейд, предусматривающий всё, обойдется во столько же, сколько продажа старой системы и сборка новой. Поэтому оптимальная стратегия — выбирать связку, которая предлагает на момент покупки наилучшее соотношение "цены и производительности", а также обходит аналогичные решения по прочим характеристикам.