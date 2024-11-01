Некачественная картинка не устраивает многих геймеров

Одной из причин, почему графические ускорители от NVIDIA занимают доминирующее положение на рынке является поддержка ими DLSS, высокоэффективного алгоритма масштабирования изображения, основанного на ИИ.

Он гораздо меньше "мылит" картинку, в сравнении с конкурирующими стандартами. Например тот же FSR от AMD значительно проигрывает DLSS, так как полагается на примитивную математическую функцию WMMA (Wave Matrix Multiply Accumulate), без задействования тензорных ядер.

Кроме того, новейшие игры с трассировкой лучей ужасно смотрятся на Radeon из-за наличия так называемого "шума" на темных участках, выражающегося в виде разноцветной зернистости пикселей. Для борьбы с данным явлением NVIDIA использует передовую технологию Ray Reconstruction, исправляющую артефакты рей-трейсинга.

В то же время даже последняя версия FSR не способна на результаты, близкие к выдаваемым RR, поэтому фанатам "красного" лагеря приходится мириться не только с низким FPS в RT, но и с искажением изображения на высоких настройках графики.

Однако, на днях AMD опубликовала в своем блоке заметку о том, что в настоящее время она занимается исследованиями по разработке шумодава, использующего нейросети и метод Монте-Карло, чтобы оптимизировать трассировку пути в реальном времени на своих GPU с архитектурой RDNA. Возможно, этим дело не ограничится и внедрение искусственного интеллекта также позволит убрать "мыло" на Radeon.

Это сочетается с ранним заявлением технического директора AMD Марка Пейпермастера об активации ИИ-функций на игровых консолях. Пока неизвестно, будут ли Radeon RX 5000, 6000 и 7000 поддерживать новый апскейлер, или он останется прерогативой Radeon RX 8000-й серии.

А также станет ли он доступен на Intel и NVIDIA. Но если FSR4 все же переведут на ИИ, то это определенно сделает продукцию "красного" лагеря менее бесполезной покупкой.