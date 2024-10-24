Новейший флагманский CPU от Intel полностью провалился

Фанаты "синего" лагеря подняли тост за любимую корпорацию Intel, поскольку сегодня она выпустила свой новейший топовый процессор на сокете LGA 1851. К сожалению, эйфорию прервали повалившие со всех сторон тесты, выявившие слабые стороны Core Ultra 9 285K.

Так, согласно замерам портала Hardware Unboxed, обозреваемый процессор показал крайне неудовлетворительные результаты в играх. По среднему FPS Core Ultra 9 285K отстал от Core i9-14900K на 5%, а от Ryzen 7 7800X3D — на 16%.

В некоторых случаях новинка заметно проигрывает конкурентам. Например в Star Wars Jedi: Survivor превосходство Ryzen 7 7800X3D достигло 22%. А в Cyberpunk 2077 и вовсе случилось полное фиаско — Core Ultra 9 285K уступил даже Core i5-12600K, сумев выдать лишь 132 FPS против 202 FPS у Ryzen 7 7800X3D.

При этом новый флагман от Intel оказался значительно прожорливее подавляющего большинства участников теста. TDP процессора составило 145 Вт, в то время, как Ryzen 7 7800X3D рассеивал меньше всех — всего 58 Вт. Хотя нельзя не отметить видимого прогресса относительно Core i9-14900K с его 214 Вт.

Кроме прочего, показатель FPS на доллар также был не в пользу Core Ultra 9 285K. Судя по результатам в играх, он более, чем в 2 раза менее выгодный по сравнению с Ryzen 7 7700X, при том, что последний демонстрирует бо́льшую частоту кадров.

Таким образом, поклонники "синего" лагеря получили не совсем то, что ожидали. Вместо топового CPU, дающего прикурить всем и вся, вышел продукт с довольно посредственными характеристиками.

Кардинальные изменения в архитектуре, включающие переход на чиплетную компоновку, серьезно ударили по производительности нового процессора в играх. Поэтому перед геймерами встает вопрос о целесообразности перехода на платформу LGA 1851.