В связи с нарушением условий лицензии

По информации агенства Bloomberg, холдинговая компания ARM Holding PLC, обладающая правами на набор инструкций и дизайн процессоров ARM, направила Qualcomm уведомление, в котором рассматривается прекращение в отношении неё действия лицензии на выпуск чипов.

Холдинг уведомил давнего партнера о расторжении соглашения на право использования в своей продукции архитектуры набора команд (ISA) ARM в течение 60 дней после отправки уведомления. Разлад в отношениях обеих компаний начался в 2022 году, через год после того, как Qualcomm приобрела разработчика процессоров Nuvia, вместе с его интеллектуальной собственностью.

В ответ на это ARM подала иск к Qualcomm, обвинив её в передаче Nuvia лицензии ARM, без согласования с правообладателем, что запрещено лицензионными соглашениями ARM. Для осуществления подобного Qualcomm вначале необходимо было обратиться за разрешением к ARM Holding PLC.

Наблюдаемое переформатирование лицензирования происходит на фоне заметной экспансии Qualcomm на различных рынках. Snapdragon 8 Elite покоряет мобильный сектор, Snapdragon X Elite/Plus — ПК с Copilot+, а Snapdragon Cockpit/Ride Elite — автомобильную индустрию.

Большая часть данных SoC построена на базе ядер Nuvia Oryon, обладающих высокой производительностью при низком энергопотреблении. ARM отказалась от комментариев, а Qualcomm заявила, что британская компания пытается оказать давление на своего давнего партнера.