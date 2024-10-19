Перефразируя название известного фильма, можно сказать, что "NASA носит PRADA"

В прошлом году частная американская компания Axiom и люксовый итальянский бренд PRADA объявили о партнерстве с NASA, касающегося создания нового скафандра для очередного покорения лунных просторов.

Плоды не заставили себя долго ждать, поскольку проект Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) подходит к финальной стадии реализации.

Техника техникой, но даже у такой вещи, как скафандр должен быть хороший дизайн, иначе он будет выглядеть несуразно, особенно в свете того, что космическая программа NASA является в некоторой части шоу для всего мира.

Сотрудничество PRADA с Axiom было призвано решить данную проблему. PRADA значительно улучшила визуальный облик скафандра, применив огромный опыт работы с различными материалами, а также реализовав инновационный метод шитья.

В итоге получился стильный и удобный "костюм" для астронавтов. По словам Axiom, итальянцам удалось устранить разрыв между инженерией и эстетикой.

В качестве основы для AxEMU выступила новая базовая платформа, позволяющая масштабировать скафандр под будущие исследования NASA. Отмечается повышенная мобильность, гибкость и безопасность конструкции, наличие современных средств связи, мониторинга биометрии и интерфейсов управления.

Запас кислорода рассчитан на 8 часов нахождения в открытом космосе. Применить AxEMU в действии планируется в миссии Artemis, стартующей в 2025 году. Её цель заключается в возобновлении исследования Луны после значительного перерыва.