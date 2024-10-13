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Razg0n
Нейросеть смогла воспроизвести в уме интерактивную копию карты Dust 2 из Counter-Strike
Первый шаг на пути к полной эмуляции нашего мира

Похоже, что пророчества голливудского кинематографа начинают сбываться, когда речь заходит о виртуальности нашего мира. И быстрое развитие искусственного интеллекта все сильнее приближает нас к сюжету небезызвестной "Матрицы" или чуть менее популярного, но, вероятно, более точного "13-го этажа".

Так, группа энтузиастов решила узнать, что будет, если показать нейросети не привычные изображения или видео, а нечто более необычное, например, геймплей игры. Специально для решения данной задачи была написана сеть "DIAMOND", которой скормили 87 часов игрового процесса на карте "de_dust_2" из Counter-Strike: Global Offensive.

В результате "DIAMOND" смогла успешно воспроизвести карту в собственном цифровом разуме, на которой можно проводить привычные киберспортивные матчи. Хотя частота кадров на данном этапе ограничена 10 FPS, в будущем производительность определенно повысится, как минимум за счет роста вычислительных возможностей GPU.

Участники проекта отметили некоторые детали, присущие "сну ИИ". Например, "DIAMOND" очевидно игнорирует физическую модель движка Source, так как не имеет представления о нем. Поэтому прыжки в игре выполняются просто как перемещение по оси Y, сколько угодно раз, без необходимости ожидать действия гравитации.

Кроме того, ИИ фантазирует в процессе, меняя на ходу облик оружия при определенном освещении, а также позволяет телепортироваться сквозь стены. Это можно воспринимать как глюки, пока компьютерный разум не научится генерировать миры более достоверно на более широком диапазоне данных.

Если провести аналогию с Матрицей, то становится понятно, почему в ней возможны нарушения законов Вселенной. А именно потому, что она является математической моделью внутри ИИ, не скованном ограничениями реального мира.

#нейросеть #counter-strike #матрица #эмуляция #dust 2
Источник: tomshardware.com
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