Их владельцам придется перейти на более современные решения

В начале-середине нулевых для подключения 3D-ускорителей использовался слот AGP, призванный повысить скорость обмена данными по сравнению с PCI. Просуществовал данный стандарт всего пару лет, после чего начал стремительно вытесняться более универсальным PCI-E.

Однако, кое-кто в наше время до сих пор пользуется древними видеокартами с AGP разъемом, чему в немалой степени способствует поддержка со стороны некоторых операционных систем. Например, FreeBSD версии 14.6, которая останется актуальной до ноября 2028 года.

К сожалению для энтузиастов, в готовящемся к выходу 15-м мажорном релизе "фряхи" драйвер, предоставляющий универсальный доступ к AGP, будет удален. Его использовали различные чипсеты, включая AMD 751/761/762, Intel i9xx, nForce и прочие от SiS / VIA / Ali, для задействования AGP во FreeBSD.

Вопрос об удалении соответствующего кода был поднят в сентябрьском списке рассылки. Участники сообщества разделились во мнениях относительно сохранения драйвера AGP.

Ностальгирующие по началу нулевых, естественно, были обеими руками за. Нашелся даже тот, кто планировал собрать систему на базе GeForce4 Ti 4600 и водрузить на неё FreeBSD 15. Впрочем, другие были категорически против, так как обозначенный временной период у них ассоциировался с некачественными комплектующими, построенными с использованием ненадежных китайских конденсаторов.