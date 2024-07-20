CPU от "красного лагеря" будут дешевле и быстрее текущего поколения от Intel

До выхода процессоров Ryzen 9000-й серии осталось всего ничего, и по последней информации от работника торговой сети BestBuy, конкурентоспособность новинок окажется на очень высоком уровне. Инсайдер сообщил, что камни в наличии и готовы к началу продаж, который состоится 31 июля.

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Утверждается, что у данного конкретного продавца в наличии огромное количество моделей Ryzen 9 9900X и Ryzen 7 9700X, но вот топовых Ryzen 9 9950X и младших Ryzen 5 9600X не так много. Что касается непосредственно цен, то за 16-ядерный CPU попросят $499, 12-ядерник обойдется покупателям в $399, Ryzen 7 9700X оценили в $299, а за Ryzen 5 9600X придется выложить $229.

Указанная стоимость не является официально подтвержденной, так что ближе к релизу процессоров может еще поменяться. Мы уже становились свидетелями того, как крупные вендоры вносили изменения в MSRP буквально в последнюю минуту перед началом продаж.

Таким образом, серия Ryzen 9000, фактически, сделает ненужными процессоры Intel Core. Флагман на Zen 5 аннулирует Core i9-14900K / KS, потребляя значительно меньше энергии и не имея проблем со стабильностью. Также довольно выгодный Ryzen 9 9900X окажет определенное давление на Core i7-14700K.

65-ватный Ryzen 9 9700X, стоящий дешевле Core i5-14600K, превзойдет Ryzen 7 7800X3D — лучший на данный момент игровой CPU. А Ryzen 5 9600X принесет новый уровень производительности в массовый сегмент. Ожидается, что средне-бюджетный камень сможет обогнать последние Core i5 с разблокированным множителем, требуя существенно меньшие вложения в остальные комплектующие ПК.