Intel планирует продлить актуальность сокета LGA 1700 путем выпуска новых CPU

В 2025 году Intel представит миру новую линейку процессоров Batrlett Lake-S для сокета LGA 1700. Они будут представлены в двух конфигурациях: гибридной и использующей только P-ядра. В последней ожидается появление модели, содержащей 12 производительных ядер.

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Предполагается, что процессоры получат наименования Core 9, Core 7 и Core 5. В то же время Core 3 представлена не будет. Младший Core 5 получит 8 P-ядер, а в Core 7 их будет десять. TDP данных CPU составит 125 Вт, 65 Вт и 45 Вт. 125-ватт в Core 9 говорит о том, что перед нами чип с разблокированным множителем, ориентированный на высокопроизводительные системы.

В гибридных десктопных Bartlett Lake-S будет применена смесь из архитектур Alder Lake и Raptor Lake, а их TDP составит 65 Вт и 45 Вт. В Core 7 задействуют восемь P и 16 E-ядер, в Core 5 шесть P и 8 или 4 E-ядра, а в просто Core четыре или два производительных ядра. Таким образом, ядерная конфигурация Core 7 повторяет характеристики Core i9-13900K и Core i9-14900K.

Гибридные Bartlett Lake-S появятся на горизонте в первой половине января следующего года, а варианты исключительно с P-ядрами выйдут только в третьем квартале.

В общем, получается, что период актуальности платформы LGA 1700 растянулся еще на несколько лет, что не может не радовать её владельцев. И, хотя обновление может получиться чисто номинальным, полуторакратный перевес в количестве P-ядер над Core Ultra 200 и наличие HT может породить довольно забавные "холивары" фанатов, вследствие возможного заметного преимущества Bartlett Lake-S в той или иной игре или приложении.