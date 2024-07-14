Новый флагманский CPU от AMD демонстрирует выдающуюся производительность в разгоне

Участник форума "Anandtech" под ником "Igor_kavinski" ранее показал оверклокерам, как масштабируется производительность топового Ryzen 9 9950X при различных ограничениях энергопотребления. Теперь же нам стало известно, насколько быстр будущий "красный" флагман, если его раскочегарить до 5,5 ГГц по всем ядрам.



На 60 Вт предварительный образец приблизился к результатам Core i9-12900K, работая при этом на частоте 4084 МГц. Повышение лимита до 90 Вт сравняло 5-гигагерцовый Ryzen 9950X с Ryzen 9 5950X. А, начиная с 120 Вт, новинка обгоняет все существующие на сегодняшний день процессоры от AMD и Intel.

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Если же установить ограничение по энергопотреблению на 230 Вт и разогнать Ryzen 9 9950X всем ядрам до 5,5 ГГц, то он будет на 40% быстрее Core i9-14900K. Сообщается, что для получения данного результата была задействована система жидкостного охлаждения, в соответствии с рекомендацией AMD.

Повышение лимита мощности до 320 Вт приводит к символическому приросту показателей производительности, увеличивая при этом питание процессора на 26% и повышая его температуру с 61 до 80 градусов.

В общем получается, что выходящий через несколько недель Ryzen 9 9950X сделает Intel Core 14900K абсолютно бесполезным, как минимум в профессиональных приложениях. А поскольку протестированный экземпляр являлся инженерным, с приставкой ES, то в релизной версии флагман от AMD может показать еще большие цифры.