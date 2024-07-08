Тайваньский производитель готовится к выпуску компактных компьютером на новой платформе от Intel

Компания ASUS анонсировала свои новые мини-ПК NUC 14 Pro+ на обновленной платформе Intel Meteor Lake. Они заменят предыдущие линейки, принося улучшенные функции, например, NPU для ИИ. Но, если отбросить маркетинговую шелуху, то нас ожидает примерно то же самое, только в новой обертке.

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Впрочем, нельзя не отметить инженерный гений ASUS, когда дело касается разработки корпусов для NUC. Как и ранее, в новинке будут использоваться практически премиум материалы, включая анодированный алюминий. Размер девайса составляет 12,7x10,16 см, что меньше, чем у многих квадратных мини-ПК.

Далее в пресс-релизе следует множество слов, описывающих выдающуюся производительность Core Ultra первого поколения, но данные эпитеты больше относятся к NPU. Будет честнее сказать, что пользователь получит примерно такой же уровень быстродействия, как и в NUC 13, но только с более низким TDP и, возможно, меньшим уровнем шума.

Еще одной отличительной особенностью NUC 14 Pro+ стал дизайн в бело-серебристом цвете. В целом же, перед нами брендовый мини-ПК в привычном форм-факторе, сделанный более-менее качественно, в отличие от многочисленных noname NUC'ов.

А значит, можно рассчитывать на беспроблемную работу устройства, даже при покупке в сомнительных местах без гарантии. Что касается технических характеристик NUC 14 Pro+, то среди них значатся разъемы HDMI, Thunderbolt 4 / USB4 и USB-A.