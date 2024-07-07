Многопоточный тест в Cinebench R23 показал, что Ryzen 9 9900X быстрее Ryzen 9 7900X на 18% при том же TDP

За считанные недели перед анонсом процессоров Ryzen 9000-й серии в сеть попадает множество сведений об их производительности. Сегодня, ресурс Videocardz поделился данными о быстродействии Ryzen 9 9900X, которые были получены от придворных тестировщиков производителей материнских плат.

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Отчет показывает, что 12-ядерный десктопный CPU неплохо себя показывает в многопоточной нагрузке. Будучи запущенным на материнской плате X670E с AGESA 1.2.0.0, оптимизированной для новых Ryzen, процессор Ryzen 9 9900X выбил в бенчмарке Cinebench R23 ровно 34500 "попугаев".

Правда дополнительно пришлось активировать разгон по PBO. В то же время Ryzen 9 7900X смог показать лишь 29234 балла. Таким образом, прирост производительности в новом поколении достиг пусть и не внушительные, но тоже довольно серьезные 18%.

Единственным огорчением стал проигрыш Intel Core i7-14700K, вышедшему более полугода назад. Но на стороне AMD есть козырь в лице гораздо более низкого TDP, 170 Вт против 253 Вт.

В целом, можно сказать, что "красному лагерю" почти удалось установить примерный паритет с уже практически устаревшим 14-м поколением Intel Core. Если бы прирост в Zen 5 достиг 50%, то тогда можно было бы говорить о конкуренции с будущими Core Ultra 200.