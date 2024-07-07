Компания ASUS расширила линейку своих устройств NUC путем добавления высокопроизводительных геймерских моделей серии ROG

Как известно, в прошлом году Intel отказалась от производства компактных ПК NUC. Компания ASUS перехватила инициативу, взвалив на себя задачу по дальнейшей разработке, включая обновление дизайна и железа. И выпуск игровой серии ROG был делом времени.

реклама

ASUS описывает новинку как сверхмощный мини-ПК, имеющий достаточно производительности для геймеров, энтузиастов и создателей контента. Причем установка топовых комплектующих не повлияла на увеличение размеров готового устройства относительно привычных.

В качестве процессора были взяты новейшие мобильные процессоры Core Ultra 7 и Core Ultra 9, а графическую подсистему представляют ноутбучные версии GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4070. За память отвечают два модуля DDR5, общим объемом 16 ГБ. Хотя, при желании её можно расширить до 64 ГБ.

С завода в ASUS ROG NUC установлен один SSD M.2 на 512 ГБ, но пользователю доступны еще три дополнительных слота M.2. Среди прочих опций наличествуют Wi-Fi 6E, Ethernet 2.5G, Bluetooth 5.3, SD-кардридер, несколько портов USB, включая USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 и DP 1.4a.

Применение высокопроизводительных комплектующих и качественный подход к созданию мини-ПК не могли не сказаться на итоговой стоимости девайса. Модель с Core Ultra 7 обойдется в $1630, а с Core Ultra 9 — в $2200.