Компания Lenovo выпустила на всеобщее обозрение изображения и спецификации немного "разжиревшего", но высокопроизводительного мини-ПК.

В последнее время компактные системы получают все большее распространение, поскольку огромные прямоугольные "гробы" уже не вписываются в дизайнерский интерьер современных жилых помещений. Компания Lenovo не осталась в стороне и расширила свой список продуктов, добавив в него мини-ПК "ThinkCenter Neo Ultra".

реклама

Впрочем, приставка мини здесь довольно условная, так как размер корпуса по длине и ширине в полтора раза превышает типичный для этого класса устройств, а по высоте "ThinkCenter Neo Ultra" и вовсе вдвое толще их. Габариты в 195 мм x 191 мм x 108 мм, а также масса в 3,5 кг делают его больше похожим на Apple Mac Studio, а не на типичные игрушечные машинки на базе CPU Intel N100.

Впрочем, все это позволяет новинке разместить в себе гораздо более производительное железо. Базовым процессором в пуле конфигураций является Core i5-14500, а максимальным — Core i9-14900. Кроме гражданских версий также доступны энергоэффективные с индексом "T" и ориентированные на бизнес vPro.

Что касается материнской платы, то здесь Lenovo не стали изобретать велосипед, а взяли существующий вариант с чипсетом Intel Q670, выполненный в форм-факторе mini-ITX. Соответственно, пользователю доступна замена CPU и оперативной памяти, которая может быть представлена различным объемом, от 1 x 16 ГБ до 2 x 32 ГБ DDR5-4800.

А вот графический ускоритель в "ThinkCenter Neo Ultra" может быть только одной модели, а именно — GeForce RTX 4060, который, судя по количеству и расположению портов, также изготовлен в виде отдельной платы. К сожалению, о теплопакете и охлаждении CPU и GPU данных нет, так что оценить влияние этих параметров на FPS в играх, вероятно, можно будет лишь опытным путем.

Дисковая подсистема "ThinkCenter Neo Ultra" включает два слота M.2 2280 PCI-E 4.0 x4, в которые с завода могут быть установлены различные SSD, от одного на 256 ГБ, до двух по 1 ТБ. За сеть отвечают Ethernet на 2.5 Гбит/с и Wi-Fi 6E. Спереди присутствует один 20-гигабитный разъем USB 3.2 Gen 2x2 Type-C и пара USB 3.2 Gen 2 Type-A на 10 Гбит/с. В задней части имеются еще четыре порта USB 3.2 Type-A.