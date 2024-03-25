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Razg0n
Microsoft объединит технологии масштабирования изображения DLSS, FSR и XeSS в API DirectSR
Разработчики больше не будут привязаны к конкретной реализации

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На прошедшей выставке GDC 2024 Microsoft, AMD и NVIDIA анонсировали новый API DirectSR. Он станет частью будущих версий DirectX и объединит в себе реализации технологии масштабирования изображения от различных вендоров.

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В настоящий момент разработчикам игр приходится выбирать, какие апскейлеры применять в том или ином проекте. В результате игрок зачастую не может воспользоваться задействованным методом, так как графический ускоритель оказывается несовместимым. Но приходом DirectSR данная проблема будет решена.

Так как существующие технологии масштабирования DLSS, FSR и XeSS, фактически, занимаются одним и тем же, то и унифицировать программную архитектуру редмондцам не составило особой сложности.

Входные переменные нового API совместимы со всеми тремя апскейлерами. А если на горизонте появится более продвинутая версия, требующая расширения стандарта, то последний без проблем будет обновлен.

Хотя разработка DirectSR уже стартовала, какие-либо конкретные сроки интеграции данной технологии в DirectX не называются. Впрочем, участие AMD и NVIDIA явно намекает на серьезность мероприятия.

Важно уточнить, что DirectSR не является заменой DLSS, FSR и XeSS, а просто предоставляет разработчикам удобный интерфейс. Поэтому качественная реализация апскейла по прежнему остается на совести GPU-строителей и драйверописателей.

#amd #intel #nvidia #microsoft #dlss #fsr #directx #intel 10100 #directsr
Источник: videocardz.com
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