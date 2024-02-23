Ryzen 5 8600G в среднем на 8% обходит Core i5-14500 в Linux

По определенным причинам Intel в большей степени склонна предоставлять обозревателями топовые версии своих новых процессоров, так что начальные и среднебюджетные модели не получают должного внимания. Исследователи в области открытого ПО решили исправить данную оплошность, столкнув лбами последние новинки от обоих лагерей.

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В "синем углу ринга" на сей раз расположились Core i5-14500 и Core i3-14100. Противостоять им будет APU от AMD последнего поколения в лице Ryzen 5 8600G, в компании с его еще более урезанным собратом Ryzen 5 8500G.

И в первых же тестах можно наблюдать колоссальное превосходство "красного лагеря" по части встроенной графики. В Unigine Superposition интегрированная Radeon 760M более чем в два раза обошла UHD Graphics 770. Хотя Radeon 740M выступила более скромно, она также оказалась быстрее самого навороченного десктопного iGPU от Intel.

Вместе с тем, высокая вычислительная мощность "встройки" — это лишь часть огромного потенциала Ryzen 5 8600G. Можно долго перечислять бенчмарки, в которых победил данный APU, но проще озвучить итоги состязания.

После подсчета среднего геометрического значения результатов более чем 500 проведенных тестов выяснилось, что 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 8600G с преимуществом в 8% опередил 14-ядерный 20-поточный Core i5-14500.

Таким образом, было доказано преимущество продукции AMD в сегменте процессоров. Адептам Intel остается лишь надеяться, что грядущая платформа LGA 1851 сможет хоть что-нибудь противопоставить лидеру рынка. Впрочем бороться ей придется уже с Ryzen 9000.