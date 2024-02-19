Данная программная платформа от NVIDIA чересчур переусложнена

Соавтор спецификаций набора инструкций x86_64, а также основной разработчик архитектур K8 и Zen Джим Келлер не стесняется в выражениях, когда речь заходит о критике аппаратного и программного обеспечения. На днях он обрушился на NVIDIA, подвергнув сомнениям верность курса разработки среды разработки CUDA.

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По мнению Келлера CUDA на сегодня представляет собой "болото", ставшее результатом беспрерывного нагромождения функционала в одну кучу. Годами в данном ПО накапливался хлам, слой за слоем накладывавшийся на предыдущие версии. Вместо всего этого NVIDIA следовало глобально переработать архитектуру CUDA, так как в ней запросто можно запутаться.

На верность слов одного из гениальнейших разработчиков современности указывают последние действия NVIDIA в сфере ИИ. Компания начала развивать не связанные с CUDA инструменты, такие как Triton, Tensor RT, Neon и Mojo.

Triton Inference Server упрощает развертывание ИИ-моделей, будучи поддерживаемым общепризнанными стандартами в лице TensorFlow, PyTorch и ONNX. А высокопроизводительный оптимизатор TensorRT призван ускорить глубокое обучение на "зеленых" GPU.

Другими словами NVIDIA постепенно отстраняется от CUDA, двигаясь в сторону открытых стандартов. Что вполне разумно, поскольку в противоположном случае она рискует увязнуть в созданном ей "болоте", безнадежно отстав от всего прогрессивного человечества.