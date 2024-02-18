Они предложат множество новых функций

Вместе с выходящими в этом году настольными процессорами Arrow Lake компания Intel планирует выпустить также и мобильные чипы семейства Lunar Lake. Они станут эволюционным развитием Meteor Lake и принесут с собой большое количество изменений.

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В настоящий момент Intel проводит тестирование новинок, но её партнеры уже располагают предварительными образцами первых партий. И просочившаяся в сеть утечка проливает свет на характеристики CPU со степпингом A1.

Так, известно, что технология Hyper-Threading уйдет в небытие, поскольку Lunar Lake будут иметь 8 ядер и 8 потоков, построенных на новых архитектурах. Производительные ядра будут основаны на Lion Cove, а E-ядра — на Skymont.

Интересно, что L2-кэш по размеру будет превышать L3-кэш. 2,5 МБ на каждое P-ядро плюс 4 МБ на весь кластер E-ядер, итого 14 МБ, против 12 МБ в L3.

Базовая тактовая частота предварительных версий Lunar Lake составляет 1,8 ГГц, а в турбо режиме они могут автоматически разгоняться до 2,78 ГГц. Впрочем, данные значения еще могут быть подвергнуты корректировке.

Ранее стало известно, что новая линейка получит варианты с TDP в 8 и 30 Вт. Также она будет поддерживать ОЗУ LPDDR5X-8533. Но более важной станет интеграция модернизированной графической подсистемы с ядрами Xe2, основанными на архитектуре Battlemage.