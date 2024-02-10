Компания делает акцент на надежности и малом уровне TDP





В последнее время высокую популярность получили так называемые мини-ПК, ведущие свои корни от созданного Intel микрокомпьютера NUC. В немалой степени этому поспособствовало появление на рынке многочисленных мобильных CPU с малым тепловыделением.

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Компания Micro-Star International, в простонародье именуемая MSI, решила не отставать от конкурентов и запустила продажи своей версии, названной Cubi N ADL. Вес новинки составляет 0,54 кг, а занимаемый в пространстве объем равен 0,66 л.

Cubi N ADL оснащен четырехъядерным четырехпоточным процессором Intel N100, который по производительности опережает еще довольно бодрый Core i5-6400. При этом TDP первого составляет всего 6 Вт, что в 10 раз меньше, чем у i5-го.

Данное преимущество N100 позволило MSI избавиться от активного охлаждения в своем мини-ПК, заменив его на широкий радиатор, размещенный внутри корпуса. Таким образом, вследствие устранения одной из наиболее важных потенциальных точек отказа, надежность Cubi N ADL существенно возросла.

Среди прочих достоинств отмечаются наличие разъема USB-C с возможностью вывода изображения, двух Ethernet портов, а также модуля TPM 2.0. Второй разъем для витой пары может быть полезен при разделении сетей, что повышает общую безопасность.