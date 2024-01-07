Так как её возможности не соответствуют цене

Radeon RX 6500 XT, вышедшая в начале 2022 года, была призвана заполнить нижний сегмент видеокарт AMD и предложить геймерам доступное решение для запуска современных игр. К сожалению, данный план был полностью провален ввиду, мягко говоря, посредственных характеристик этой модели.

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Зарубежный техно-портал Hardware Unboxed провел масштабное тестирование Radeon RX 6500 XT с целью оценить её возможности в актуальных ААА проектах, включая Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy, Starfield, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2, Avatar: Frontiers of Pandora и других.

В результате выяснилось, что обозреваемый "бюджетный" графический ускоритель настолько слаб, что не способен обеспечить и 30 FPS в современных играх, даже на минимальных настройках в разрешении 1080p. А на системах с PCI-E 3.0 производительность видеокарты и вовсе снижается до неиграбельных значений.

Выпуском Radeon RX 6500 XT AMD фактически ввела своих фанатов в заблуждение, так как эта модель значительно урезана по возможностям и количество денежных средств, которые за неё просят, слишком велико.

Немногим более дорогая Radeon RX 6600 в полтора раза опережает Radeon RX 6500 XT по соотношению "цена / производительность", демонстрируя втрое больший FPS в играх.

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В Hardware Unboxed заявили, что им жаль тех, кому пришлось купить Radeon RX 6500 XT в момент её выхода в начале 2022 года. Царивший в то время майнинг-бум взвинтил стоимость видеокарты до $300, и отдавать столь большую сумму за подобный "огрызок" было просто за гранью разумного.