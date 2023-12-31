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Razg0n
Radeon RX 7600 XT заберет у GeForce RTX 3060 звание народной видеокарты — новинка получит 16 ГБ VRAM
Рекомендованная цена стартует с $300

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По всей видимости уже совсем скоро на рынке графических ускорителей воссияет новая звезда — AMD Radeon RX 7600 XT, которая займет место текущего фаворита — NVIDIA GeForce RTX 3060.

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Так, зарубежный специалист по части компьютерного аппаратного обеспечения под ником Harukaze5719 сообщает, что в таможенной базе данных Евразийского экономического союза была замечена модель Aorus RX 7600 XT OC от GIGABYTE, несущая на борту внушительные для видеокарты подобного класса 16 ГБ VRAM.

Поскольку чип Navi 33, применяемый в обычной Radeon RX 7600 является монолитным и неурезанным, то, очевидно, что AMD будет использовать в XT-версии чиплетный дизайн, применяемый в старших GPU. Таким образом, новинка будет обладать либо двумя, либо четырьмя кристаллами Infinity Cache, так как 16 ГБ GDDR6 невозможно соединить с тремя MCD.

Что касается стоимости Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ памяти, то она, вероятно, будет располагаться в промежутке от $300 до $350, что, как минимум, на 30% меньше, чем у GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, то есть примерно на уровне GeForce RTX 3060 12 ГБ.

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Таким образом, Radeon RX 7600 XT 16 ГБ заочно получает звание новой народной видеокарты, замещая модель от "зеленых", а также в придачу и легендарную Radeon RX 580 8 ГБ. Значительный объем VRAM позволит первой не только обеспечивать плавную работу шедевров современного геймдева, но и заложит основу для раскрытия потенциала в будущих игровых проектах.

#amd #radeon #видеокарта #rx 7600 xt #vram #16 гб
Источник: tomshardware.com
6
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