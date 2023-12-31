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Razg0n
В 2024 году цены на SSD могут взлететь на 50%
Производители изо всех сил пытаются выйти в плюс

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В этом году пользователи стали свидетелями тотального обвала цен на рынке твердотельных накопителей. С весны стоимость SSD неизменно снижалась из-за перенасыщения продукцией и неготовностью потребителей переварить всю массу устройств, скопившуюся на складах.

Практически все вендоры начали нести колоссальные убытки. Множество мелких разорилось, а крупные отчитались о миллиардных потерях. Так, отрицательная прибыль одного из крупнейших производителей памяти NAND, Micron, в 2023 году составила 2,3 млрд долларов.

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Свежевышедший отчет известного аналитического агенства TrendForce говорит о том, что в следующем году цены на SSD могут взлететь на 50% и более. Samsung, Micron и SK Hynix, на которые приходится более половины всех чипов NAND, поступающих на рынок, фактически, объявили индустрии ультиматум, и уже во всю снижают выпуск продукции, борясь со стремительным падением маржи. С сентября Samsung в два раза сократила количество производимой ею памяти.

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С июля прайс на 512 ГБ, 256 ГБ и 128 ГБ микросхемы TLC взлетел на 120%, 60% и 22% соответственно. А с начала декабря, всего за месяц, их стоимость возросла на 7,4%, 4,2% и 4,6%. Популярные твердотельные накопители Crucial MX500 на 1 ТБ за полгода уже подорожали на 35% с $48 до $65. Таким образом, в будущем мы можем ожидать, что цены на 1 ТБ SSD вновь вернутся к отметке в $100, достигнув уровня первой половины 2021 года.

#samsung #ssd #micron #цены #hynix #2024
Источник: tomshardware.com
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