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Razg0n
Гендиректор Intel призвал индустрию отказаться от использования CUDA
Поскольку последняя не отвечает современным требованиям

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17 лет назад, 8 ноября 2006 года мир впервые увидел революционный графический процессор, GeForce 8800 GTX, который в корне изменил парадигму вычислений на ПК. Его универсальная шейдерная архитектура позволила писать приложения и выполнять их на GPU со значительным повышением производительности вследствие высокого параллелизма. Под это дело NVIDIA создала программный комплекс CUDA, упрощающий разработчикам работу.

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Отсутствие адекватной альтернативы способствовало быстрому занятию NVIDIA практически всего рынка высокопроизводительных вычислительных устройств как в потребительском сегменте, так и в серверном. Появление OpenCL не сдвинуло баланс сил, так как быстрого и доступного железа под него не было, да и в целом, первая реализация уступала уже довольно продвинутой CUDA.

С течением времени ситуация особо не поменялась, разве что удалось достичь паритета в производительности, что видно на примере приложений для майнинга криптовалют. Кроме того, CUDA начала применяться в сфере искусственного интеллекта, став программным базисом для современных ускорителей вычислений от "зеленого лагеря".

Наблюдаемый в последние годы стремительный взлет ИИ-рынка привел к значительному росту доходов NVIDIA, что закономерно породило волну зависти со стороны других компаний. Одной из них стала Intel, пытающаяся откусить большой кусок пирога.

Так, генеральный директор Пэт Гелсингер выступил с критикой CUDA, призвав индустрию отказаться от её использования. Он упрекнул тулкит в, фактически, устаревании и несоответствии запросам отрасли, которая нуждается в инструменте с более широким набором технологий.

Также Гелсингер произнес речь в поддержку разрабатываемых Intel продуктов, включая новейшие ускорители вычислений Gaudi 3 и продвигаемый "синими" открытый стандарт OpenVINO, оптимизирующий глубокое обучение ИИ-моделей.

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В завершении он добавил, что текущая стратегия позволит компании дать мощный отпор ИИ-решениям от NVIDIA. В ход пойдут тензорные процессоры, акселераторы нейронных сетей и т.д., приправленные огромными производственными ресурсами. По задумке итогом амбициозного плана станет, как минимум, 100%-е доминирование Intel на рынке ИИ ЦОД.

#intel #nvidia #cuda #openvino
Источник: tomshardware.com
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