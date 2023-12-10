Какое-то время старый и новый форматы будут сосуществовать вместе

Организация JEDEC, отвечающая за стандартизацию полупроводниковой техники, официально ратифицировала новейший стандарт оперативной памяти CAMM2, предназначенный в основном для ноутбуков. Предполагается, что он заменит широко распространенный SO-DIMM, принеся с собой некоторые улучшения.

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Ранее компания Dell пыталась протолкнуть пропиетарный формат CAMM собственной разработки. Теперь же открытый стандарт доступен для использования всем производителям электроники.

Внедрение CAMM2 сделает возможным снизить толщину модулей ОЗУ на 57%, что положительно скажется на габаритах портативных устройств. Кроме того, теперь нет необходимость использовать несколько планок для задействования двухканального режима. Один модуль CAMM2 изначально поддерживает два канала, хотя планирует изготавливать и одноканальные модули.

Спецификации нового стандарта позволяют оперировать как чипами DDR5, так и LPDDR5(X). Оба варианта обладают разными распиновками и не взаимозаменяемы. Ожидается, что массовое распространение CAMM2 может привести к постепенному отказу от повальной практики распаивания памяти прямо на материнские платы.

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Разумеется, первые CAMM2, поступающие на рынок, будут стоить дороже привычной SO-DIMM. Но со временем, они вытеснят устаревающий формат.