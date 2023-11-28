Open Source продолжает развиваться

Свершилось то, о чем мечтали миллионы пользователей Linux. Корпорация Red Hat, практически в одно лицо разрабатывающая ядро и компоненты свободной ОС, объявила о полном и безоговорочном переходе дистрибутива Red Hat Enterprise Linux на инновационный протокол графического сервера Wayland.

При этом код устаревшей X WIndows System будет "выпилен", а из архаичных инструментов останется лишь XWayland, который сгладит переезд некоторых приложений на 10-ю версию RHEL.

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Данное изменение должно в корне изменить подход к отрисовке графики в Linux, внедрив передовые решения, недоступные на Xorg. За 40 лет последний порос множеством костылей и хаков, мешающих разработке современного ПО, и переезд одного из важнейших дистрибутивов на Wayland станет знаком для всех остальных.

То, что сама Red Hat решилась на внедрение нового протокола, говорит о достаточно высокой степени завершенности и стабильности кода Wayland. Разумеется, он все еще требует внесения массы доработок, и огромные ресурсы корпорации здесь придутся как нельзя кстати.

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Выпуск дистрибутива RHEL 10 должен состоятся в первой половине 2025 года, а его расширенная поддержка продлится до 2038 года. Тогда же может всплыть глобальная проблема переполнения счетчика времени UNIX, способная вызвать сбои на множестве вычислительных устройств.