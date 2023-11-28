Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Red Hat Enterprise Linux 10 прекращает поддержку Xorg и полностью переходит на Wayland
Open Source продолжает развиваться

реклама

Свершилось то, о чем мечтали миллионы пользователей Linux. Корпорация Red Hat, практически в одно лицо разрабатывающая ядро и компоненты свободной ОС, объявила о полном и безоговорочном переходе дистрибутива Red Hat Enterprise Linux на инновационный протокол графического сервера Wayland.

При этом код устаревшей X WIndows System будет "выпилен", а из архаичных инструментов останется лишь XWayland, который сгладит переезд некоторых приложений на 10-ю версию RHEL.

реклама

Данное изменение должно в корне изменить подход к отрисовке графики в Linux, внедрив передовые решения, недоступные на Xorg. За 40 лет последний порос множеством костылей и хаков, мешающих разработке современного ПО, и переезд одного из важнейших дистрибутивов на Wayland станет знаком для всех остальных.

То, что сама Red Hat решилась на внедрение нового протокола, говорит о достаточно высокой степени завершенности и стабильности кода Wayland. Разумеется, он все еще требует внесения массы доработок, и огромные ресурсы корпорации здесь придутся как нельзя кстати.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Выпуск дистрибутива RHEL 10 должен состоятся в первой половине 2025 года, а его расширенная поддержка продлится до 2038 года. Тогда же может всплыть глобальная проблема переполнения счетчика времени UNIX, способная вызвать сбои на множестве вычислительных устройств.

#linux #линукс #red hat enterprise linux #rhel #wayland #xorg #rhel 10
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первое обнуление дистрибутива Chimbalix
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
41
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
29
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
11
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
21
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
12
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
3
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
2
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
2
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря
+
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
2
Робот с искусственным интеллектом придумал, как добыть кислород на Марсе
13
Память типа HBM4 выйдет на рынок не ранее 2026 года
+
На Украине замечена БМП-1 ВСУ с боевым модулем Копьё
+
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Морскую систему РБУ-6000 "Смерч-2" установили на шасси Урала и создали ракетно-бомбовый гибрид
+
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
1
Guardian: Российские силы РЭБ столь высокоэффективны из-за британских комплектующих
4
Китай начинает строительство подводного дата-центра с производительностью, равной 6 млн. ПК
8
Binance проведет делистинг нескольких валютных пар
+

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
295
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
26
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
1
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
2
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
9
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
13
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
14
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
29
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
1

Сейчас обсуждают

BruteForce
18:49
Смотря откуда стрелять и сколько она до цели лететь будет. Так может получиться, что после вскрытия АУГ, принятия решения на уничтожение, передачу приказа, пуск и сам полёт даже гиперзвуковой ракеты, ...
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
Umid Xaydarov
18:48
не. аниме говно. я просто в хонкае мастер гамать. каждый день заххожу. как и на оверы. полюбому я в топе лидеров которые ни одного дня не пропустили.
О дефиците квалифицированных кадров в России и его причинах
unhurtable
18:46
Эту же хрень мы слышали про PhysX - где он(подозреваю что ты не в курсе что в свое время это была отдельная карта, потом какое-то время было дозволено использовать карты зеленых ВМЕСТЕ с красными толь...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Eaec
18:45
ты наверно мультяшного порно любитель, фанат ?
О дефиците квалифицированных кадров в России и его причинах
BruteForce
18:43
>а мы будем сидеть с голой жопой Ты, бот ципсошный, точно с голой жопой сидеть будешь, ибо вашей зарплаты даже на нормальные штаны не хватит.
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
Umid Xaydarov
18:43
лёха в краснодаре охраником работает. я сигну на хохо недавно выбил. теперь она фулл одета.
О дефиците квалифицированных кадров в России и его причинах
Eaec
18:42
ваше с лёхой пороно?
О дефиците квалифицированных кадров в России и его причинах
BruteForce
18:42
Гиперзвуковые ПКР в принципе предназначены для уничтожения крупных, хорошо защищённых, морских целей. Как ещё намерения тебе, дураку, показать?
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
Umid Xaydarov
18:40
я видео на ютуп заливаю. завидуй
О дефиците квалифицированных кадров в России и его причинах
Eaec
18:39
тебя унижаю
О дефиците квалифицированных кадров в России и его причинах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем