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Razg0n
Зарубежные специалисты провели испытания чехлов премиум-класса FineWoven для iPhone 15
Обнаружились как достоинства, так и недостатки изделия

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iPhone 15 вышел, вместе со множеством аксессуаров, включая элитные защитные приспособления. Одним из них стали чехлы премиум чехлы FineWoven. Специалисты техно-ресурса iFixit проверили испытания новинки, с целью оценить его потребительские свойства.

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Волокна FineWoven с прядью волос для масштаба

Первоначально выяснилось, что диаметр нити составляет 1/12 ширины человеческого волоса. Вместе нити формируют диагональный узор, который также можно найти у курток Arc'teryx Atom LT и Patagonia TechFace.

Бо́льшая площадь контакта оставляет меньший след

Несмотря на прочное переплетение, предполагающее устойчивость к разрывам, тонкие и мягкие нити легко сместить, из-за чего они будут иначе отражать свет. Поэтому царапание предметами оставляет визальный след, хотя при этом ткань на самом деле не повреждена.

Жирный след. Справа: волокна FineWoven блестят в масляной ванне

Капнувший кофе впитался в материал, не имеющий защиты от влаги, так, что следа не осталось. В свою очередь жир и острый соус повлияли на оптические свойства, оставляя темное пятно. Чистка моющим средством позволяет его осветлить, но не убрать полностью.

Каждый слой прочно склеен с прилегающими

После разрезания ножом можно обнаружить внутренний состав чехла: ткань FineWoven, серый пеноматериал, слой жесткого пластика, белый пеноматериал с магнитной системой MagSafe, еще один слой жесткого пластика и, наконец, внутренний слой ткани FineWoven.

Материал FineWoven на торцах более прочный

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Толщина внешней и внутренней обивки составила 0,17 мм. Сжигание ткани оставило сладковатый запах и липкую серую массу, что намекает на полиэстер. Боковые рамки чехла выглядят, как пластиковые, но они также сделаны из FineWoven, просто покрыты смолой для прочности.

#apple #смартфон #iphone #iphone 15 #чехол #премиум #finewomen
Источник: ifixit.com
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