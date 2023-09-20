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Razg0n
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty потребляет более 18 ГБ VRAM
В разрешении 4K с "фишками" от NVIDIA

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Известное издание TechPowerUp в числе первых протестировало свежее дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с 25 актуальными видеокартами, от GeForce RTX 3050 до GeForce RTX 4090. Результаты GeForce RTX 4000-й серии были получены с применением DLSS 3 Frame Generation для оценки максимальной производительности новейшего поколения графических ускорителей GeForce RTX.

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В целом, оптимизацию в игре можно назвать довольно неплохой. Ультра настройки можно активировать даже на GeForce RTX 3050, получив сносные 29 FPS. А заветные 60 FPS доступны с относительно недорогой GeForce RTX 4060, разумеется в 1080p. 2K-гейминг начинается с GeForce RTX 4070, а 4K — c GeForce RTX 4090. Впрочем раскачать 144+ Гц мониторы не смогла ни одна видеокарта. По всей видимости, это предстоит сделать будущим поколениям GPU.

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Что касается потребления VRAM, то здесь все, как обычно, зависит от настроек. Минимально допустимый объем видеопамяти составляет 6 ГБ. 1080p "ультра" отъедает уже около 7,5 ГБ, а 1440p с RT — более 10 ГБ. Наиболее требовательный режим 4K с активированной технологией трассировки пути и задействованным DLSS 3 FG способен утилизировать более 18 ГБ.

#cyberpunk 2077 #бенчмарк #techpowerup #cyberpunk 2077 phantom liberty
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