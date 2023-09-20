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Известное издание TechPowerUp в числе первых протестировало свежее дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с 25 актуальными видеокартами, от GeForce RTX 3050 до GeForce RTX 4090. Результаты GeForce RTX 4000-й серии были получены с применением DLSS 3 Frame Generation для оценки максимальной производительности новейшего поколения графических ускорителей GeForce RTX.
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В целом, оптимизацию в игре можно назвать довольно неплохой. Ультра настройки можно активировать даже на GeForce RTX 3050, получив сносные 29 FPS. А заветные 60 FPS доступны с относительно недорогой GeForce RTX 4060, разумеется в 1080p. 2K-гейминг начинается с GeForce RTX 4070, а 4K — c GeForce RTX 4090. Впрочем раскачать 144+ Гц мониторы не смогла ни одна видеокарта. По всей видимости, это предстоит сделать будущим поколениям GPU.
Что касается потребления VRAM, то здесь все, как обычно, зависит от настроек. Минимально допустимый объем видеопамяти составляет 6 ГБ. 1080p "ультра" отъедает уже около 7,5 ГБ, а 1440p с RT — более 10 ГБ. Наиболее требовательный режим 4K с активированной технологией трассировки пути и задействованным DLSS 3 FG способен утилизировать более 18 ГБ.