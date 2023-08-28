Отныне количество перейдет в качество

Один из крупнейших зарубежных технических ресурсов — Youtube-канал Linux Tech Tips, насчитывающий более 15 млн подписчиков, был атакован командами Gamers Nexus и Hardware Unboxed, которые обвинили его в нарушении кодекса техно-блогинга. В частности, LTT начали ставить на первое место количество видеороликов и скорость их выпуска в ущерб содержанию и качеству.

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Искру в пороховой бочке зажег обзор водоблока Monoblock от небольшого стартапа Billet Labs. LTT несправедливо раскритиковали концепт, задействовав в процессе тестирования неподходящий графический ускоритель в лице GeForce RTX 4090, вместо 3090 Ti. Впоследствии предоставленный экземпляр и вовсе был продан на аукционе фанатам без согласия Billet Labs.

Позже в поток всенародного гнева влилась бывшая сотрудница Мэдисон Рив, обвинив команду в домогательствах и создании токсичной рабочей среды, отрицательно повлиявших на ее психическое здоровье.

После скандала основатель Linus Tech Tips Линус Себастьян выпустил видео, в котором объявил о недельном перерыве и временном прекращении загрузки нового контента. Небольшую критику вызвала монетизация данного ролика, впоследствии отмененная.

По итогу запланированная неделя растянулась на десять дней. Вернувшийся автора канала рассказал сообществу о выявлении проблем внутри компании, а также о дальнейших планах по модернизации Linus Tech Tips. Так, техно-портал в будущем поумерит свой пыл по усердному клепанию проходной халтуры, больше уделив внимание проверке содержания и точности указываемых данных.

Для чего будет создана целая система отлова ошибок, включающая рецензирование материала наиболее разбирающимися в технических вопросах членами сообщества LTT. Кроме прочего сотрудники компании получат дополнительные "плюшки" и бонусы, включая психологические консультации, которые должны помочь оправиться от стресса из-за преследований, издевательств и угроз в социальных сетях.

В общем, Линус хочет перестроить всё таким образом, чтобы Linus Tech Tips из развлекательного канала превратился в авторитетный ресурс в мире техно-блогинга. С момента начала инцидента аудитория LTT сократилась на 200 тысяч подписчиков, что не превышает 1,3% от их общего количества.