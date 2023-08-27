Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n За пост начислено вознаграждение
Встроенный в Windows 11 распаковщик RAR и 7z оказался до 8 раз медленнее сторонних архиваторов
Реализация от "майков" малость подкачала

реклама

Весной этого года корпорация Microsoft объявила о внедрении в Windows 11 поддержки разархивирования популярных форматов файловых архивов, включая RAR, 7z, TAR, GZ и прочих. И вот, наконец, на днях данная функция была представлена в одной из последних тестовых сборок ОС.

реклама

Сотрудники профильного издания Neowin сразу же оценили возможности нового функционала, заложенного в проводник Windows. В результате выяснилось, что "виндовый" разархиватор выполняет операции по извлечению данных существенно медленнее специализированных программ.

Так, на системе с Ryzen 5 2600, 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и Samsung 980 на 500 ГБ распаковка 24-гигабайтного файла в формате 7z заняла 501 секунду. При этом WinRAR справился с поставленной задачей за 73 секунды, а открытый форк 7zip, NanaZIP, за 61 секунду, то есть более, чем 8 раз быстрее.

Более-менее примерный паритет удалось достигнуть при задействовании формата TAR. Да и то потому, что последний представляет собой обычный контейнер, в котором сжатие не используется.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#windows 11 #winrar #архиватор #rar #7zip #tar #сжатие данных
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Критическая уязвимость в WinRAR позволяла хакерами красть данные на протяжении нескольких месяцев
Microsoft рекомендует обращаться к производителю CPU при BSOD после обновления Windows KB5029351
Обновление Windows 11 вызывает ошибку синего экрана "неподдерживаемый процессор"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто заменит Пригожина в бизнесе и управлении ЧВК «Вагнер» – у Пригожина всегда был запасной план
36
Bild: экономика Германии идёт ко дну, правительство топит производство в санкциях, а улучшений нет
4
Два украинских МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью
9
Аппараты iPhone 15 получат длинный и медленный кабель USB-C
2
Лукашенко про гибель Пригожина: Я не могу сказать, кто это сделал
+
В России проведены испытания боевого лазера для поражения беспилотников — СМИ
+
Крипто-энтузиаст вложил в Doge 250к долларов, не продал при росте до 3млн и сегодня их цена 50к
1
Bloomberg: конфликт на Украине заходит в тупик
+
AMD официально представила видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT — начало продаж 6 сентября
6
В Сети появились кадры поражения FPV-дроном американского БТР ВСУ с последующим возгоранием боекомплекта
+
Премьер Канады заявил, что страны G7 якобы всегда знали, что конфликт на Украине примет затяжной характер
1
Япония наверняка продолжит усиливать санкции против Китая в сфере поставок литографического оборудования
+
В США опробуют новый вид казни - азотную гипоксию
+
ASRock готовит новые модели RX 7800 XT и RX 7700 XT серий Challenger, Steel Legend и Phantom Gaming
1
Эксперт Тимонин: расширение БРИКС разовьет сотрудничество на рынке газа
+
ВСУ начали применять рыболовные сети и сетку рабицу для защиты от российских Ланцетов
3
Что будет с ЧВК Вагнер теперь по мнению иностранных СМИ
1
Saints Row вышла в Steam после годового эксклюзивного размещения в EGS
+
Директор Diablo 4 о критике 1-го сезона: «Мы думали, что делаем все верно»
+
Знаменитый пилот ВСУ «Джус Файтер» погиб при столкновении с МиГ-29 – лётчики не поделили полосу
+

Популярные статьи

Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
22
Как применение Украиной истребителей F-16 изменит ход СВО: здесь есть, чего опасаться
3
ТОП-12 мифов о материнских платах для компьютеров
13
Devil May Cry 5: немного о последней игре знаменитой серии
+
Апгрейд длиной в 4 года, или Как сделать из компьютера школьника - игровой компьютер школьника
+
Почему видеокарта – это лучшее средство для борьбы с осенней депрессией, а AMD навевает тоску
22
Оживляю MSI 970A-G46 после неудачной прошивки BIOS
6
Разоблачение якобы русского хакера Empress, правда или вымысел
8
Да что ты такое - разбираю Lenovo H515
2
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
13

Сейчас обсуждают

Шпиц Гугенот
14:57
Подонок сдох!!!!!!! За ребят вертолетчиков сбитых во время метяжа. Семейка!!!!!!
Кто заменит Пригожина в бизнесе и управлении ЧВК «Вагнер» – у Пригожина всегда был запасной план
Илья Шмадченко
14:46
Что эта статья делает на сайте про компьютерное железо и оверклокинг???
Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
Вассисуалий Лоханкин
14:38
А в России слабО за коррупцию так же?
Китайского чиновника приговорили к пожизненному за майнинг и коррупцию
century84
14:32
Единственная проблема это украницы.
Посол Украины в Германии назвал причину проблем с «контрнаступлением» ВСУ
Genry
14:11
Ваше ЦИПСО много чего пишет. А про С-400 вы даже википедрию не прочитали.
Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
Genry
14:09
У вас с мозгом проблемы? У Т-55 своя пушка, намного мощнее чем С-60. И установка С-60 на грузовик - это "любительство", а не необходимость.
Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
Дмитрий Петровский
14:08
норм , это мы смотрим
Формула 1 возвращается на экраны, на этот раз с Брэдом Питтом
Levithan101
14:05
Вообще наплевать на эти характеристики, в аудиофилии главное звук(измерения там не признают), пускай и с чудовищными искажениями, но если звучит, то ладно.
Ruark R410 — великолепная универсальная музыкальная система в стиле 70-х годов
Genry
14:04
В Крыму разбили одну пусковую от С-300 и топливозаправщик. Про "дивизион" - это влажные фантазии свинтусов.
Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
seedkls
14:01
Прорыв обороны ВС РФ до киева
Министр обороны Украины считает, что «контрнаступление» ВСУ идёт по плану
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем