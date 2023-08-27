Реализация от "майков" малость подкачала

Весной этого года корпорация Microsoft объявила о внедрении в Windows 11 поддержки разархивирования популярных форматов файловых архивов, включая RAR, 7z, TAR, GZ и прочих. И вот, наконец, на днях данная функция была представлена в одной из последних тестовых сборок ОС.

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Сотрудники профильного издания Neowin сразу же оценили возможности нового функционала, заложенного в проводник Windows. В результате выяснилось, что "виндовый" разархиватор выполняет операции по извлечению данных существенно медленнее специализированных программ.

Так, на системе с Ryzen 5 2600, 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и Samsung 980 на 500 ГБ распаковка 24-гигабайтного файла в формате 7z заняла 501 секунду. При этом WinRAR справился с поставленной задачей за 73 секунды, а открытый форк 7zip, NanaZIP, за 61 секунду, то есть более, чем 8 раз быстрее.

Более-менее примерный паритет удалось достигнуть при задействовании формата TAR. Да и то потому, что последний представляет собой обычный контейнер, в котором сжатие не используется.