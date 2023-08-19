ТС постепенно переходят в категорию роскоши

Стоимость труда в России в долларовом выражении сократилась, и усложнившаяся геополитическая обстановка, прямо или косвенно оказала влияние на доходы и расходы граждан. В этих условиях многие компании, в том числе и автопроизводители, приняли решение не внимать чаяниям простого народа и поднять цены на свою продукцию.

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Так, АвтоВАЗ увеличил стоимость некоторых комплектаций Lada Vesta сразу на 20 тысяч рублей. Еще совсем недавно заработная плата среднего класса в РФ была ниже данной суммы, а с учетом всех повышений за последние годы не сильно обогнала ее. Основанная на концепции более, чем 50-летней давности, Lada Niva Travel, взлетела в цене на 65 тысяч рублей, что равно приблизительно четырем МРОТ.

Таким образом, действия отечественных автопроизводителей со взгляда обычного человека небезосновательно могут показаться как минимум несправедливыми с моральной точки зрения. За последние годы стоимость машин повысилась более чем в два раза, и в непростой для страны период рост цен не останавливается.

Возможно, государству стоит более тщательно подойти к регулированию финансовой составляющей автомобильной отрасли, чтобы как можно больше граждан имели возможность становиться владельцами современных ТС. Это дополнительно поспособствует развитию экономики РФ и увеличит ее вес в общемировой.