Настоящий подарок для экономных геймеров

Курс доллара отправился покорять новые высоты, а, значит, вряд ли стоит ожидать снижения стоимости видеокарт в ближайшей перспективе. Но не стоит унывать, ведь даже 0,5 МРОТ вполне достаточно для приобретения графического ускорителя, способного запустить все современные игры.

реклама

Отечественный блогер Hard Test рискнул и купил на известной китайской торговой площадке на букву "А" поддержанный экземпляр Sapphire Radeon RX 590 GME. К счастью, видеокарта приехала в целости и сохранности, и без проблем прошла все игровые тесты, демонстрируя при этом довольно неплохую частоту кадров даже в самых тяжелых ААА-проектах.

К примеру, в Cyberpunk 2077, в 1080p, на высоких настройках, с включенным FSR 2.1 в режиме качество, Sapphire Radeon RX 590 GME смогла отрисовать в среднем под 50 FPS. В тяжелой The Last of Us на среднем пресете в 1080p видеокарта выдала 35-40 FPS без серьезных просадок частоты кадров. Atomic Heart на среднем уровне графики "летал" с 60 FPS.

Таким образом, было доказано, что поддержанные видеокарты из Поднебесной способны легко тянуть все игровые новинки. Отличное соотношение цены и производительности делает их одним из лучших вариантов для покупки экономными геймерами.