Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n За пост начислено вознаграждение
iPhone 15 выйдет в сентябре — SoC Apple A17, USB-C, титановая рамка, Dynamic Island в базе
Превосходные смартфоны стали еще лучше

реклама

Корпорация Apple продолжает из года в год улучшать, пожалуй, самый популярный и технически продвинутый смартфон в мире. В этом году истинные "фанаты яблока", уже отложившие несколько тысяч долларов, все также смогут прикоснуться к новейшей разработке купертиновцев.

реклама

Исходя из последних данных, переход на 15-е поколение iPhone состоится уже во второй половине сентября и принесет с собой гораздо более значительное обновление по сравнению с предыдущим. В частности, заимствование технологии изготовления дисплея у Apple Watch позволило сократить толщину рамок на 47%, с 2,2 до 1,5 мм.

Кроме того, ожидается переход с пропиетарного разъема Lightning на распространенный USB Type-C. Этому поспособствовали изменения в европейском законодательстве, согласно которым с 2024 года портативные устройства для зарядки должны использовать разъем USB-C (для ноутбуков — с 2026 года).

Также, по всей видимости, мы увидим полный отказ от набившей оскомину челки, и замену ее на Dynamic Island — вырез на экране с динамическим отображением информации в зависимости от контекста. Данную функцию должны получить не только топовые, но и базовые модели.

Ее одним новшеством станет применение в Pro-версиях боковой рамки не из стали, а из титана, более премиального и легкого материала. Кроме этого, планируется капитальный пересмотр внутренней компоновки, что поспособствует более легкому ремонту iPhone 15 Pro.

Что касается технической составляющей, то устройства с приставкой Pro получат новейший SoC Apple A17 Bionic. Освоение 3-нм техпроцесса привело к 10-15% повышению производительности и снижению тепловыделения до 30% по сравнению с предшественником. Начальные версии будут оборудованы прошлогодним A16 Bionic. По части камеры, предполагается, она существенно проапгредится, получив, в том числе, новые линзы и гораздо более широкий диапазон регулировки оптического зума.

К сожалению, в этом поколении производитель решил взять курс на повышение цен. Таким образом, если и раньше позволить себе iPhone могли лишь избранные, то теперь круг обладателей "яблока" еще более сократится. Впрочем, данное обстоятельство приведет лишь к возросшей элитарности владельцев смартфонов от Apple и подчеркнет их высокий статус в обществе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #iphone #usb-c #iphone 15 #apple a17
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple переименовала Twitter в X в App Store, нарушив собственные правила
Метка Apple AirTag помогла путешественнику найти потерянный авиакомпанией дорогой велосипед
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
23
ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
9
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
10
Британская разведка оценила боевую эффективность подразделений "Вагнера" в Беларуси
4
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
4
Захваченную шведскую БМП CV-90 осмотрели изнутри и удивились надписям на русском
1
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
Дан старт отправке первой линии завода Арктик СПГ 2
+
Учёные обнаружили уязвимость в передовых ИИ-моделях
+
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
3
13-я колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь
1
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское
+
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Трамп объяснил, почему с Россией нужно дружить
+
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
2
«Ланцеты» на Запорожском направлении поразили более 100 единиц техники ВСУ
2
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1
В тесте 90 термопаст ожидаемо победила Prolimatech PK-3 Nano Aluminum — лидер остался прежним
22
GeForce GTX 970 за 4500 рублей проверили в современных играх — все ААА-хиты летают с высоким FPS
17
Чем может удивить финальная модификация Abrams M1A2 SEP v.4 – танк превратят в компьютер на колёсах
4

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
49
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
8
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
16
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
24
Как правильно наносить термопасту на процессор
16
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
45
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
12
В Финляндии предприниматели и жители массово разоряются из-за разрыва отношений с РФ
27

Сейчас обсуждают

konstantininform
21:37
Когда закончат установку тогда и можно будет говорить что частично, немного устранили опасность. Работы ведь могут и на пару лет затянуть. Да и что мешает взорвать это заграждение одним дроном а за ни...
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
beltar
21:33
Криптолюбознательные, идите в ж***.
Россия превращается в рай для майнинга Биткоина – дешёвое электричество и низкие температуры
MinerETh
21:30
Дебилоид, у меня одна карта, стоит дороже твоей съёмной конуры, вместе с твоей мамкой. Переписываться с дебилоидами не интересно.
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
beltar
21:30
Ну что-то они могли подбирать после прохода наших колонн, т. к. сломавшаяся, или попавшая в ДТП техника бросалась. Плюс общий бардак первых недель войны, когда у наших всегда был большой шанс заехать ...
Сколько танков потеряла Украина за время СВО и контрнаступления
ЧатоБот
21:28
>...Одна из самых продвинутых МБП... Может, всё же "БМП"? >...несколько наиболее язвимых для стран НАТО боевых единиц... Может, всё же "Уязвимых"? >...представляет собой наиболее экспортированную брон...
Какие секреты выдаст инженерам РФ «неубиваемая» трофейная БМП CV9040C, стоящая на страже НАТО
ЧатоБот
21:17
Ничего нового: КГ/АМ.
Россия превращается в рай для майнинга Биткоина – дешёвое электричество и низкие температуры
ЧатоБот
21:16
Конечно не напасёшься зброи и аркебуз на свiдомое воинство, когда тут такое вот: На сторону ВС РФ перешел военнослужащий 54 омбр ВСУ Тищенко М.С. Будучи водителем зенитного ракетного дивизиона 54 бри...
Зеленский опять пожаловался на нехватку западной помощи Украине
Vorvort
21:12
В 2023 минимум что можно брать - это 6700XT 12 Гб. Если совсем с деньгами швах - тогда новую Radeon 7600, как затычку для 1080р. Все остальное ниже 6700XT - мусор.
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Мама Кафка
21:09
Да это чмошник, не обращай внимания. Сидит на 60 герцах, фулл HD и что-то здесь пытается писать
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Mekanika
21:09
Карта 6750ХТ...
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем