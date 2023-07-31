Превосходные смартфоны стали еще лучше

Корпорация Apple продолжает из года в год улучшать, пожалуй, самый популярный и технически продвинутый смартфон в мире. В этом году истинные "фанаты яблока", уже отложившие несколько тысяч долларов, все также смогут прикоснуться к новейшей разработке купертиновцев.

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Исходя из последних данных, переход на 15-е поколение iPhone состоится уже во второй половине сентября и принесет с собой гораздо более значительное обновление по сравнению с предыдущим. В частности, заимствование технологии изготовления дисплея у Apple Watch позволило сократить толщину рамок на 47%, с 2,2 до 1,5 мм.

Кроме того, ожидается переход с пропиетарного разъема Lightning на распространенный USB Type-C. Этому поспособствовали изменения в европейском законодательстве, согласно которым с 2024 года портативные устройства для зарядки должны использовать разъем USB-C (для ноутбуков — с 2026 года).

Также, по всей видимости, мы увидим полный отказ от набившей оскомину челки, и замену ее на Dynamic Island — вырез на экране с динамическим отображением информации в зависимости от контекста. Данную функцию должны получить не только топовые, но и базовые модели.

Ее одним новшеством станет применение в Pro-версиях боковой рамки не из стали, а из титана, более премиального и легкого материала. Кроме этого, планируется капитальный пересмотр внутренней компоновки, что поспособствует более легкому ремонту iPhone 15 Pro.

Что касается технической составляющей, то устройства с приставкой Pro получат новейший SoC Apple A17 Bionic. Освоение 3-нм техпроцесса привело к 10-15% повышению производительности и снижению тепловыделения до 30% по сравнению с предшественником. Начальные версии будут оборудованы прошлогодним A16 Bionic. По части камеры, предполагается, она существенно проапгредится, получив, в том числе, новые линзы и гораздо более широкий диапазон регулировки оптического зума.

К сожалению, в этом поколении производитель решил взять курс на повышение цен. Таким образом, если и раньше позволить себе iPhone могли лишь избранные, то теперь круг обладателей "яблока" еще более сократится. Впрочем, данное обстоятельство приведет лишь к возросшей элитарности владельцев смартфонов от Apple и подчеркнет их высокий статус в обществе.