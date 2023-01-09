Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
Новый Apple Mac Pro получит тот же дизайн в виде тёрки для сыра, а память будет нерасширяемой
Новый Apple Mac Pro разочарует не только кухонными мотивами, но и начинкой.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

реклама

Колумнист издания Bloomberg Марк Гурман обновил информацию о предстоящем выпуске рабочей станции Apple Mac Pro. По его словам она получит тот же дизайн, напоминающий тёрку для овощей или сыра, что и текущая версия. Это может разочаровать некоторых потенциальных покупателей, поскольку такой вид не всем пришёлся по вкусу. Единственным внешним отличием станут размеры корпуса, габариты которого уменьшатся вдвое.

Концепт Mac Pro, показывающий, насколько он мал при размещении рядом с Pro Display XDR

Что касается внутренней начинки, то ещё в прошлом году стало известно об отказе Apple использовать в следующем Mac Pro продвинутый процессор (SoC) "M2 Extreme", имеющий 48 вычислительных ядер и 152 графических, в пользу вдвое урезанного по количеству блоков чипа "M2 Ultra" с 24 вычислительными и 76 графическими ядрами.

На этом разочарования не заканчиваются, по сведениям Гурмана, в новых моделях пользователи также не смогут увеличить объём оперативной памяти, если у них возникнет такая потребность, поскольку она размещена на одной с чипом подложке.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Тем не менее упоминается о наличии двух запасных слотов для установки SSD, в дополнение к портам для графики, мультимедиа и сетевых карт. К сожалению не ясно, будут ли они поддерживать обычные потребительские накопители в избытке представленные на рынке или только специализированные решения от самой Apple, которые традиционно отличаются более высокой ценой.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #дизайн #mac pro #характеристики
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

15-дюймовый ноутбук Apple MacBook Air ожидается в этом году
Пробное производство iPhone 15 вот-вот начнётся
Apple iPhone 15 Pro будет дороже iPhone 14 Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
89
Зарубежные СМИ выбрали лучшие унитазы, появившиеся в видеоиграх 2022 года
9
Дрон-камикадзе "Ланцет-3М" попал в башню украинского танка Т-64 и не причинил вреда
27
Существенно выросла основная майнерская криптовалюта Ethereum Classic, криптозима подходит к концу
18
"Новый Bayraktar Kizilelma будет круче, чем американский F-35" - Сельджук Байрактар
23
Илон Маск пересмотрит бонусы для сотрудников Twitter: семьи и дети не нужны, а кофе и закуски будут
6
Производитель Bayraktar TB2 раскрыл ранее неизвестную особенность ПО беспилотника
4
Камера Google Pixel 7 трескается по невыясненной причине
6
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
72
Немецкая Bosch заблокировала работу ПО в России – СТО не могут проводить диагностику автомобилей
53
BenQ представила на CES 2023 новые мониторы Mobiuz, в том числе модель с 48-дюймовым OLED-дисплеем
3
Прорыв в производстве "солнечного" водорода: в 10 раз эффективнее аналогичных устройств и дешевле
2
Выгода "зерновой сделки": на $1 дохода Украины от продажи зерна приходится $3 дохода в бюджет России
7
600 тысяч вкладчиков Celsius Network потеряли $4,2 млрд
6
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
70
Астронавты МКС строят объекты, которые не могли бы существовать на Земле
4
ChatGPT стремительно набирает популярность
8
Майнерам Aleo больше не требуются мощные процессоры
6
Проблемы в BIOS AGESA 1.0.0.4 приводят к отключению ядер процессоров AMD Ryzen 7000
16
Binance взяла под контроль существенную часть мирового рынка криптовалюты
3

Популярные статьи

Прощай АМД - здравствуй Интел
138
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Умная душевая стойка с дисплеем Сяоми и другие
4
Топ 10 лучших фильмов за 2022 год
20
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
71
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
35
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
4
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
90
Журналист Дм.Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ в Прибалтике
66
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
18
Зачем Илон Маск поставлен управлять Twitter
9

Сейчас обсуждают

Антон Васильев
15:00
А как вам это именное !?
Российское ружьё против дронов ПАРС "СТУПОР" за 500 тыс рублей подавляет любые БПЛА за секунды
Саша Василенко
15:00
Это фейк, уже опровергли.😃
Microsoft хочет видеть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl больше меньшинств
Скиталец
14:59
В Якутске 12-летний мальчик совершил суицид после отказа родителей купить компьютер.
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Саша Василенко
14:58
Я не не думаю что Григор старший позволит этим... ладно промолчим... вообщем он не позволит засирать свою игру либеральным мусором. А если вдруг он станет обиженкой опущенной, то я его найду и задушу ...
Microsoft хочет видеть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl больше меньшинств
Дмитрий Павлов
14:58
Цена-качество/ перегрев, припой, нет не слышали. Начиная с 7700к Интел печки
Инсайдер поделился результатами тестов Ryzen 7 7800X3D в ряде игр — ощутимо быстрее Ryzen 7 5800X3D
Антон Васильев
14:58
Это те буки которыми 08.08.08 сбивали российские самолёты
Грузинские власти отказались возвращать Киеву ЗРК Бук
Андрей Мальцев
14:57
В счёт чего? Книги рекордов Гиннеса? Есть полезная загрузка - запускает, нет, не запускает (правда, себя он полезной низкоорбитальной нагрузкой коммерчески обеспечил). Где его лунные туры? Да и про Ма...
Как российские системы РЛС и РЭБ свели на нет работу американских HIMARS и Starlink
armadaovs
14:57
память в одноканальном режиме и маленький ссд. нармальна, особенно для игрового пк.
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
DANYNAFIG
14:57
Хохлы думают им всё за так будут поставлять , вот наивные дурачки :D
Грузинские власти отказались возвращать Киеву ЗРК Бук
Антон Васильев
14:56
Хохлы уже всех достали
Грузинские власти отказались возвращать Киеву ЗРК Бук
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем