Новый Apple Mac Pro разочарует не только кухонными мотивами, но и начинкой.

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Колумнист издания Bloomberg Марк Гурман обновил информацию о предстоящем выпуске рабочей станции Apple Mac Pro. По его словам она получит тот же дизайн, напоминающий тёрку для овощей или сыра, что и текущая версия. Это может разочаровать некоторых потенциальных покупателей, поскольку такой вид не всем пришёлся по вкусу. Единственным внешним отличием станут размеры корпуса, габариты которого уменьшатся вдвое.

Концепт Mac Pro, показывающий, насколько он мал при размещении рядом с Pro Display XDR

Что касается внутренней начинки, то ещё в прошлом году стало известно об отказе Apple использовать в следующем Mac Pro продвинутый процессор (SoC) "M2 Extreme", имеющий 48 вычислительных ядер и 152 графических, в пользу вдвое урезанного по количеству блоков чипа "M2 Ultra" с 24 вычислительными и 76 графическими ядрами.

На этом разочарования не заканчиваются, по сведениям Гурмана, в новых моделях пользователи также не смогут увеличить объём оперативной памяти, если у них возникнет такая потребность, поскольку она размещена на одной с чипом подложке.

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Тем не менее упоминается о наличии двух запасных слотов для установки SSD, в дополнение к портам для графики, мультимедиа и сетевых карт. К сожалению не ясно, будут ли они поддерживать обычные потребительские накопители в избытке представленные на рынке или только специализированные решения от самой Apple, которые традиционно отличаются более высокой ценой.