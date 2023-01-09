И вряд ли кто-нибудь будет об этом сожалеть.

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Будем честны, представленная почти десять лет назад операционная система Windows 8.1 понравилась далеко не всем. Пользователи не увидели в ней никаких существенных преимуществ по сравнению с уже прижившейся Windows 7. Кроме того многим было странно видеть предназначенный для сенсорных экранов "плиточный" интерфейс на мониторах своих настольных компьютеров. А глава Valve Гейб Ньюэлл назвал Windows 8 самой настоящей катастрофой для всех, кто хоть как-то связан с персональными компьютерами. Тем не менее в силу разных причин некоторые системы продолжают работать под управлением этой ОС. Для их владельцев настало самое время устранить этот недостаток.

Завтра компания Microsoft полностью прекращает поддержку операционной системы Windows 8.1, отправляя её на покой. Для неё больше не будут выпускаться обновления, а техпомощь станет недоступна. Это может вызвать определенные трудности при работе с прочими программами. Помимо этого, отсутствие обновлений безопасности существенно повышает риски при использовании данной ОС.

Компания Microsoft настоятельно советует всем пользователям Windows 8.1 провести обновление своих систем до Windows 11. Если устройство сильно устарело и не позволяет сделать этого, то разработчик рекомендует заменить его на современное.

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