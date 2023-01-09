Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
Завтра компания Microsoft отправит операционную систему Windows 8.1 на покой, прекратив её поддержку
И вряд ли кто-нибудь будет об этом сожалеть.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

реклама


Будем честны, представленная почти десять лет назад операционная система Windows 8.1 понравилась далеко не всем. Пользователи не увидели в ней никаких существенных преимуществ по сравнению с уже прижившейся Windows 7. Кроме того многим было странно видеть предназначенный для сенсорных экранов "плиточный" интерфейс на мониторах своих настольных компьютеров. А глава Valve Гейб Ньюэлл назвал Windows 8 самой настоящей катастрофой для всех, кто хоть как-то связан с персональными компьютерами. Тем не менее в силу разных причин некоторые системы продолжают работать под управлением этой ОС. Для их владельцев настало самое время устранить этот недостаток.

Завтра компания Microsoft полностью прекращает поддержку операционной системы Windows 8.1, отправляя её на покой. Для неё больше не будут выпускаться обновления, а техпомощь станет недоступна. Это может вызвать определенные трудности при работе с прочими программами. Помимо этого, отсутствие обновлений безопасности существенно повышает риски при использовании данной ОС.

Компания Microsoft настоятельно советует всем пользователям Windows 8.1 провести обновление своих систем до Windows 11. Если устройство сильно устарело и не позволяет сделать этого, то разработчик рекомендует заменить его на современное.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #windows 8.1 #операционная система #прекращение поддержки
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Во вторник Windows 8.1 получит последнее обновление безопасности
Microsoft начинает идти на уступки - иск FTC теперь не нарушает конституцию США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
89
Зарубежные СМИ выбрали лучшие унитазы, появившиеся в видеоиграх 2022 года
9
Дрон-камикадзе "Ланцет-3М" попал в башню украинского танка Т-64 и не причинил вреда
27
Существенно выросла основная майнерская криптовалюта Ethereum Classic, криптозима подходит к концу
18
"Новый Bayraktar Kizilelma будет круче, чем американский F-35" - Сельджук Байрактар
23
Илон Маск пересмотрит бонусы для сотрудников Twitter: семьи и дети не нужны, а кофе и закуски будут
6
Производитель Bayraktar TB2 раскрыл ранее неизвестную особенность ПО беспилотника
4
Камера Google Pixel 7 трескается по невыясненной причине
6
BenQ представила на CES 2023 новые мониторы Mobiuz, в том числе модель с 48-дюймовым OLED-дисплеем
3
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
66
Немецкая Bosch заблокировала работу ПО в России – СТО не могут проводить диагностику автомобилей
53
По данным источника, Samsung Galaxy Z Fold 5 получит чип Snapdragon 985 и камеру 108 мегапикселей
1
Выгода "зерновой сделки": на $1 дохода Украины от продажи зерна приходится $3 дохода в бюджет России
7
Прорыв в производстве "солнечного" водорода: в 10 раз эффективнее аналогичных устройств и дешевле
2
600 тысяч вкладчиков Celsius Network потеряли $4,2 млрд
6
Астронавты МКС строят объекты, которые не могли бы существовать на Земле
4
ChatGPT стремительно набирает популярность
8
Майнерам Aleo больше не требуются мощные процессоры
6
Проблемы в BIOS AGESA 1.0.0.4 приводят к отключению ядер процессоров AMD Ryzen 7000
16
Binance взяла под контроль существенную часть мирового рынка криптовалюты
3

Популярные статьи

Прощай АМД - здравствуй Интел
135
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Умная душевая стойка с дисплеем Сяоми и другие
4
Топ 10 лучших фильмов за 2022 год
19
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
68
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
32
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
3
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
80
Журналист Дм.Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ в Прибалтике
66
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
14
Зачем Илон Маск поставлен управлять Twitter
9

Сейчас обсуждают

Козырной Туз
13:30
Что бы когда тебя оаущенного далбаеба в очко долбить, ты плакал и маме свой звонил.
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Дмитрий
13:29
Блоки питания плохо продавались придумали горящий 16 пин теперь замахнулись на корпуса с 4090 и материнками с питаловом в других местах) прогресс остановился на 775 сокете а доилка нет.
Maxsun и MSI подготовили материнские платы с разъёмами на обратной стороне по стандарту Asus DIY-APE
Козырной Туз
13:29
Конечно передавал. Он сейчас в конюшне греется.
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
FireLine
13:29
Интересно, а что там с гхостингом в 3д ?
CES: ASUS представляет ноутбук с 3D-дисплеем OLED и игровым монитором Beast с частотой 540 Гц
Xatam Mamatov
13:29
Сейчас я тоже могу сам настругать красивый график как и любой человек у которого есть компьютер и п.здеть во все горла отказавшись от логики, ваши красные процы здали и проиграли по игровой производит...
Прощай АМД - здравствуй Интел
Самсунг Владимир
13:28
А почему ты выбрал себе погоняло именно со словом ТУЗ? Любишь в свой туз долбиться? Почему ты считаешь, что твой туз "козырной"?
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Козырной Туз
13:28
Хорошо дрессировке поддаешься. Давай ещё разок повтори эту фразу, а то видимо ты по своему далбаебству сам понять не можешь что пишешь.
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Скиталец
13:27
Мне там орлик привет не передавал? Передай ему тоже привет, и пожелай ему крепкого здоровья.
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Самсунг Владимир
13:27
Тебя забанят.
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Козырной Туз
13:26
водка пить, барашка резать, шашлык
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем