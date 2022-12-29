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Выход видеокарт Intel Arc Alchemist первого поколения оказался крайне скомканным и не смог привлечь внимание большинства геймеров. Виной тому стали невнятный старт продаж, когда вышедшие модели оказались попросту недоступными в привычных для покупателей магазинах, а также значительное количество программных ошибок в драйверах и плохая оптимизация под устаревшие игры. Всё это не способствовало появлению доверия к новым продуктам синего гиганта, на которые многие возлагали большие надежды.
В конце следующего года по планам Intel должно появиться семейство видеокарт Battlemage второго поколения, основной интригой которого станет флагманский графический ускоритель Arc A990, метящий в high-end сегмент, где его поджидают конкуренты от NVIDIA и AMD.
Согласно прогнозам, графический процессор Arc A990 будет основываться на архитектуре Xe2 HPG и изготовляться по 5-нанометровому техпроцессу TSMC. Количество процессорных ядер достигнет значения 8192 штук, работающих на частоте 2,61 ГГц. Текстурных блоков - 512, ROP - 256 и 128 RT-ускорителей. Объём кэш-памяти «L2» будет увеличен до 128 МБ.
Что касается видеопамяти, то её объём составит 24 ГБ, набранными чипами типа GDDR6 (20 Гбит/с). Ширина шины будет равняться 384-бит. Потреблять Arc A990 будет до 300 Вт, питаясь через два 8-контактных разъема дополнительного питания.
Новинке предсказывают производительность в 55 терафлопс (FP32), что ставит её в ряд с NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/4080 и Radeon RX 7900 XT, в том числе при задействовании трассировки лучей и технологии масштабирования XeSS.
Предполагаемой датой запуска видеокарты intel Arc A990 указывается третий квартал 2023 года, а её стоимость окажется на уровне 1000 долларов США.
Стоит отметить, что столь долгосрочные и неподтверждённые предположения могут не оправдаться в будущем. Особенно это касается даты выхода и цены.
Источник: Hardwaretimes