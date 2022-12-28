Украине посоветовали забыть об исключении России из состава СБ ООН и заняться другими делами.

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Отчаянные попытки Украины продвинуть идею об исключении Российской Федерации из состава членов Совета Безопасности ООН продолжаются более полугода. Ещё в апреле 2022 года выступавший перед Совбезом ООН президент Украины Зеленский предложил последнему распуститься самостоятельно или полностью исключить из него Россию. Это заявление было прокомментировано несколькими сторонами.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что СБ ООН был создан по результатам Второй мировой войны, где Россия заняла своё законное место и этого факта никак не изменить.

Василий Небензя, занимающий должность постпреда при всемирной организации, также напомнил, что удалить Россию из состава ООН невозможно по её Уставу. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин пояснил, что для внесения подобных изменений в основное положение ООН за это должны проголосовать не менее двух третей её участников, включая всех постоянных членов СБ. К таковым относятся Россия, Китай, Великобритания, Франция и США. При этом каждый из них обладает правом вето и может наложить запрет на это решение.

Такие аргументы видимо не устроили украинскую сторону и она решила не останавливаться, а зайти с другой стороны. В конце декабря 2022 года Украина вновь призвала страны-члены ООН поднять этот вопрос, но на этот раз не просто исключить РФ из Совбеза ООН, а из всемирной организации в целом. Новым обоснованием для такой инициативы стало якобы неправомерность обретения Российской Федерацией членства в ООН. По мнению украинского МИД Россия получила своё место в наследство от СССР, не пройдя все необходимые юридические процедуры.

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На этот раз Украине ответила уже Эстония. Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер сообщил, что его государство является активным сторонником Украины, но её попытку не разделяет абсолютное большинство членов. Если быть точным, то стран, которые бы считали возможным и необходимым попросту нет. На этом эстонский дипломат посоветовал оставить эту бесперспективную идею и сосредоточиться на других проблемах.