Антирейтинг самых ленивых разработчиков, которые хотят ваших денег за свою плохую работу.

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Проблема оптимизации компьютерных игр сопровождает их с самого начала зарождения геймерской индустрии. Поначалу разработчики были сильно ограничены ресурсами систем и были вынуждены заниматься глубокой оптимизацией игр, чтобы "запихнуть" их в имеющиеся скудные рамки и заставить правильно работать. Но с развитием домашних компьютеров и увеличением их ресурсных возможностей этому процессу стало уделяться всё меньше и меньше внимания. Это привело к тому, что даже самые громкие мировые релизы от ведущих студий оказываются сырыми и забагованными. Конечно, в их защиту можно сказать о необычайном увеличении сложности современных проектов, объём кода которых может достигать сотни гигабайт. Тем не менее игровое сообщество должно знать своих героев 2022 года.

Сайт DSOGaming составил рейтинг самых плохо оптимизированных игр 2022 года. При составлении "позорного листа" оценивались версии игр со всеми исправлениями и дополнениями, которые для них выходили, что придаёт импровизированному суду справедливый характер.

Итак, список подсудимых следующий:

1. The Witcher 3 Next-Gen.

Обвиняется в ужасной оптимизации работы CPU, из-за чего даже на самых высокопроизводительных моделях частота кадров может проседать ниже 60 при задействовании трассировки лучей, которая и является основной "фишкой" новой версии игры. Кроме того, присутствуют многочисленные визуальные и графические сбои.

2. The Callisto Protocol

Как и предыдущая игра, разработчики не смогли использовать все преимущества многоядерных процессоров, что не позволяет достичь нормального FPS. Кроме того игра не поддерживает технологию DLSS 3.

3. Gotham Knights

Суд подозревает наличие преступного сговора, ведь тут всё, как в The Witcher 3 Next-Gen и The Callisto Protocol. Использовать 3-4 потока в 2022 году это явная халатность, причиняющая вред нервам игроков.

4. Dynasty Warriors 9 Empires

Просто ужасное управление камерой при помощи мышки и необоснованно завышенные требования для разрешений 1440p и 4K.

5. Syberia: The World Before

Серьезные проблемы с производительностью на видеокартах NVIDIA. 86 кадров на RTX4090 в 1440p? Что они скажут в своё оправдание? Для исправления ситуации ничего не сделано, проект забыт разработчиком.

6. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Многочисленные проблемы с частотой кадров, особенно в самый разгар боя. Ничего не делается, чтобы исправить.

7. Saints Row

Странное управление и плохая оптимизация некоторых сцен, включая всплывающие тени. Сильно завышены требования к видеокарте, что не оправдывается качеством выводимой на экран графики.

8. Steelrising

Требуется 13 ГБ видеопамяти для сомнительных ультратекстур в разрешении 1080p. Присяжным просьба успокоится! Тишина в зале суда! Пристав, обеспечьте порядок!

9. Elex II

И снова крайне завышенные требования к видеокарте. Нет даже DLSS 2, чтобы хоть как-то поправить положение.

10. Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Используется Unreal Engine 4, с присущими фризами и статерами. Игра не умеет в многопоток ЦП. Чтобы не заниматься оптимизацией, разработчики вместо этого добавили DLSS 3 и на этом успокоились. Но стоит напомнить, что DLSS 3 это не таблетка от "криворукости", а немного другое.

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Ну что же, господа присяжные, обвинения зачитаны, окончательный вердикт за вами!