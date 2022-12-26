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На заседании Правительства РФ министр промышленности Денис Мантуров заявил об увеличении доли автомобилей отечественного производства на внутреннем рынке до 80% уже к 2030 году. Добиться этого планируется за счёт поэтапного наращивания объёмов выпускаемой продукции при государственной финансовой поддержке. Кроме того, активно будут привлекаться иностранные инвесторы при сохранении российской стороной контрольного голосующего пакета и всех прав на интеллектуальную собственность.

Для достижения показателей потребуется удвоить количество выпускаемых автомобилей и утроить производство компонентов и запчастей.

Кроме того обсуждалось развитие экологичного транспорта и автономного с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время разработки по этим направлениям ведут "Яндекс" и "Камаз".

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В ноябре 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале сборки на заводе "Москвич" двух моделей - кроссовера "Москвич 3", являющегося версией китайского JAC JS4 и электрокара "Москвич 3е" базирующегося на JAC iEVs4. Ранее завод принадлежал французскому автомобилестроительному концерну Renault, покинувшему российский рынок в мае текущего года.

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#lada #москвич #камаз #российский автопром
12
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Сейчас обсуждают

Вам не забанить Шешу!
19:10
приколюху видела про новый Москвич?
До 80% россиян будут ездить на отечественных автомобилях Москвич и Lada уже через несколько лет
Мажор
19:10
Я сижу пьянствуйся
В ЦБ назвали причину ослабления рубля в этом месяце
Вам не забанить Шешу!
19:10
так путлер ссыкло, давно уже все красные линии пройдены, но кнопку так и не нажал
До 80% россиян будут ездить на отечественных автомобилях Москвич и Lada уже через несколько лет
AV
19:10
Купить ссд с сата это примерно тоже самое что ездить на Феррари по городским пробкам
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
Gigwell
19:10
Киев уже взяли за 3 дня. Как сказала скабеевка, Киев то реально за 3 дня взяли, но потом развернулись и ушли. Тимо мол доказали что могут 🤣
Сколько пушек США и страны НАТО дали Украине, и какое количество HIMARS армия РФ уже уничтожила
Жидомир Златоуст
19:09
>>M.2 NVMe SSD быстро развиваются и быстро дешевеют<< Что я прочитал? Ты рассматриваешь накопитель как актив? Совсем штоле? Нищие бомжи окончательно захватили ресурс?
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
Каа
19:07
Ну тогда и планеты не будет.
До 80% россиян будут ездить на отечественных автомобилях Москвич и Lada уже через несколько лет
glaceauhareng
19:06
Дорогая редакция, у overclockers.ru появился клон? Ворует пароли? https://cyawaistocgold.poewar.com/
Электрическая версия «Москвича 3» стоит 3,5 млн рублей — почти на 75 % дороже стандартной версии с ДВС
Мажор
19:05
За lada like. Москвич пускай москвичи ездят
До 80% россиян будут ездить на отечественных автомобилях Москвич и Lada уже через несколько лет
Каа
19:05
Будут брать только граждане страны Московской и их прихлебатели. Ну ещё заставят госорганы..
До 80% россиян будут ездить на отечественных автомобилях Москвич и Lada уже через несколько лет
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