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На заседании Правительства РФ министр промышленности Денис Мантуров заявил об увеличении доли автомобилей отечественного производства на внутреннем рынке до 80% уже к 2030 году. Добиться этого планируется за счёт поэтапного наращивания объёмов выпускаемой продукции при государственной финансовой поддержке. Кроме того, активно будут привлекаться иностранные инвесторы при сохранении российской стороной контрольного голосующего пакета и всех прав на интеллектуальную собственность.
Для достижения показателей потребуется удвоить количество выпускаемых автомобилей и утроить производство компонентов и запчастей.
Кроме того обсуждалось развитие экологичного транспорта и автономного с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время разработки по этим направлениям ведут "Яндекс" и "Камаз".
В ноябре 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале сборки на заводе "Москвич" двух моделей - кроссовера "Москвич 3", являющегося версией китайского JAC JS4 и электрокара "Москвич 3е" базирующегося на JAC iEVs4. Ранее завод принадлежал французскому автомобилестроительному концерну Renault, покинувшему российский рынок в мае текущего года.