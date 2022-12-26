Всё как в старые-добрые времена.

реклама

На заседании Правительства РФ министр промышленности Денис Мантуров заявил об увеличении доли автомобилей отечественного производства на внутреннем рынке до 80% уже к 2030 году. Добиться этого планируется за счёт поэтапного наращивания объёмов выпускаемой продукции при государственной финансовой поддержке. Кроме того, активно будут привлекаться иностранные инвесторы при сохранении российской стороной контрольного голосующего пакета и всех прав на интеллектуальную собственность.

Для достижения показателей потребуется удвоить количество выпускаемых автомобилей и утроить производство компонентов и запчастей.

Кроме того обсуждалось развитие экологичного транспорта и автономного с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время разработки по этим направлениям ведут "Яндекс" и "Камаз".

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В ноябре 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале сборки на заводе "Москвич" двух моделей - кроссовера "Москвич 3", являющегося версией китайского JAC JS4 и электрокара "Москвич 3е" базирующегося на JAC iEVs4. Ранее завод принадлежал французскому автомобилестроительному концерну Renault, покинувшему российский рынок в мае текущего года.