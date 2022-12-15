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Стоит ли смотреть на 75-летнего Сталлоне в роли крутого мачо-мафиози в новом сериале «Король Талсы»
Самый брутальный сериал 2022 года или неудержимые брызги тестостерона в 75 лет?
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Новый сериал «Король Талсы» от Paramount повествует о только что вышедшем на свободу 75-летнем члене мафии, отсидевшем 25 лет в тюрьме за то, что не сдал своих подельников. Как оказалось, на воле бывшего "Капо" (глава ячейки, подчиняющийся непосредственно боссу "Семьи") по прозвищу Генерал особо никто не ждёт. Перенявшее по наследству криминальный бизнес молодое поколение мафиози не испытывает к ветерану рэкета должного уважения и не предлагает ему дружбу, ссылая его в третьесортный городишко Талса в Оклахоме. Там ему предстоит в одном лице поднять "бизнес" с нуля, кошмаря местное непуганое население и противостоя законникам и байкерской банде.

Вопреки ожиданиям, в сериале нет нафталина, а престарелый гангстер в лице короля боевиков Сильвестра Сталлоне предстаёт в роли крутого мачо-мафиози. С пафосом и без каких-либо таблеток от артрита он берёт город нахрапом, подминая под себя всех попавшихся ему на глаза травоядных "терпил", при этом не забывая о хищниках. Мужественность и порох в пороховницах неудержимого итальянца призвано подчёркнуть знакомство со случайной красоткой, которая на деле оказывается совсем не той, кем кажется в начале.

Современность всему происходящему придаёт позитивный молодой чернокожий таксист-раздолбай, с которым случайно знакомится главный герой. Он сразу обращает его на свою сторону, делая его своим помощником.

Комедийная сторона сериала зачастую построена на столкновении старых засаленных голивудских стереотипах о мафии и современной реальности. При этом главный герой не проявляет полную дремучесть и положенную ему по возрасту застойность, а демонстрирует быструю адаптивность, при сохранении своего мировоззрения и жизненных принципов.

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В целом, многие критики и зрители признают, что главная роль пришлась Сталоне в пору, и села на него, как хороший итальянский костюм, несмотря на то, что он впервые попробовал себя в сериале. Сам голливудский актёр в своём интервью журналу Brooklyn Magazine рассказал, что настоящим самим собой он смог почувствовать только в этом проекте, а не в боевиках 80-х. К сожалению, он не смог ответить, примет ли он участие во втором сезоне, выпуск которого уже одобрен, поскольку сериал отнимает гораздо больше времени и сил, чем он предполагал.

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#сериал #2022 #2022 год #король талсы #сильвестр сталлоне
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