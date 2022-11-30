Прародительница компьютерных игр не блистала графикой с трассировкой лучей, но оторваться от неё было трудно.

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29 ноября 1972 года компанией Atari была выпущена игра "Pong", которая считается основоположницей индустрии видеоигр. Эта аркада была разработана инженером Atari Аланом Алкорном и предназначалась для игровых автоматов с монетоприёмником.

Алан Алкорн Игра "Pong" представляла собой двухмерную спортивную игру, имитирующую матч по настольному теннису. Её геймплей был прост и примитивен: два игрока-человека или человек против компьютера управляют ракеткой для настольного тенниса, двигая ею вверх-вниз, чтобы отбивать мяч. Если игрок пропускает мяч мимо, то его противник получает очко. Кто наберёт больше очков, тот и выиграл. Ни о какой компьютерной графике в те времена речи не шло, но сам факт азартного управления изображением на мониторе в режиме реального времени уже приводил людей в игровой восторг.

Для своего времени игра добилась беспрецедентного успеха. К 1973 году Atari получила 2500 заказов на аркадный автомат "Pong". В следующем году число заказов увеличилось до 8000. Однако, не видя всей перспективы или по иным причинам, компания Atari поначалу не подала заявку на патент. Это привело к появлению большого числа клонов игры «Pong». Позже Atari всё же попыталась запатентовать свою игру, дело затянулось из-за мешавщих этому плагиаторов. В результате доля рынка игровых автоматов "Pong", произведенных самой Atari, составила менее одной трети от общего числа.

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