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Современные методы ведения войны кардинально отличаются от баталий древности, когда у обеих сторон было одинаковое вооружение в виде мечей, копий и луков, а конфликтующие стороны фактически сходились, что называется "стенка на стенку". Тогда решающее значение в сражении имело численное превосходство. Со временем человечество изобретало всё более эффективные методы истребления себе подобных и теперь мощь армий XXI века в высокой степени определяют передовые технологии в используемых ими вооружениях.

Как показали последние вооружённые конфликты, происходящие в различных уголках нашей планеты, всё больший приоритет отдаётся артиллерии, системам залпового огня, авиационному вооружению и средствам их противодействию. Тем не менее потребность в бронированной технике, в частности в танках, по-прежнему остаётся на достаточно высоком уровне, а значит участвующие в конфликте армии будут продолжать в них нуждаться.

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После распада Советского Союза в распоряжении Украины оставалось около девяти тысяч танков советского производства. Часть из них, такие, как Т-64 и Т-80 подверглись модернизации и стали основой танкового парка ВСУ. Какая-то часть была утрачена ввиду ненадлежащего хранения и прочей халатности, а другая была успешна продана за границу, став доходной статьёй в экспорте.

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Всё это не могло не отразиться на общем запасе исправных тяжёлых машин, и сегодня Украина непрестанно взывает к странам коллективного Запада с просьбами, а порой и с требованиями, поставить ей современное танковое вооружение. Призывы услышали Польша, Чехия и Словения, а по некоторым данным и Македония. Танки на Украину пришли, но частично, и совсем не те, на которые она рассчитывала. На прибывших из Европы платформах оказалось сравнительно небольшое количество танков Т-55 и Т-72 советской разработки, включая основанные на них и в какой-то степени модернизированные образцы. Фактически, "страны-помощницы" отправили на Украину свой хлам.

Это позволило странам-поставщикам получить необходимые политические очки и одобрение более высокого руководства, а также дало возможность рассчитывать на поставки более современных танков западного производства для обновления своих собственных парков. Естественно, такой ход "союзников" не устроил руководство Украины и оно продолжило призывать к поставкам более современных моделей, и в большем количестве.

Тем не менее ни американские "Абрамсы", ни немецкие "Леопарды" не только до сих пор не коснулись своими гусеницами украинской земли, но и вряд ли это сделают в обозримом будущем.

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Причин, по которым Украина не получит современные танки западного производства можно указать сразу несколько.

Первой из них является большая вероятность захвата нескольких танков российскими войсками, что приведёт к попаданию ценной технологической информации в руки российских высококвалифицированных специалистов.

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Кроме того, на Западе уже давно называют Украину самой коррумпированной страной Восточной Европы. А потому она может просто-напросто продать по-тихому часть полученных танков, списав их на боевые потери.

Вторая причина носит репутационный характер. M1 Abrams и Leopard II входят в пятёрку самых широко разрекламированных и хорошо продаваемых в различные страны танков в мире (хотя абсолютно лидерство в рейтинге популярности занимает российский Т-90МС). Поэтому очень важно, чтобы эти танки продавались, как можно больше, но как можно меньше участвовали в реальных боевых действиях, где они могут "случайно" продемонстрировать свои слабые стороны. Несколько лет назад репутации M1 Abrams и Leopard II уже был нанесён ущерб в Ираке, Сирии и Йемене, поэтому их участие в украинском конфликте крайне нежелательно.

Нельзя забывать и о стоимости современных западных танков. Даже их устаревшие модификации значительно дороже советских. Поэтому отдавать их бесплатно точно никто не захочет, а продавать их практически неплатёжеспособной Украине занятие крайне сомнительное. Здесь же возникает проблема поставки боеприпасов для таких танков, ремонтной базы и обучения экипажей.

Кроме того, запасы передовых танковых вооружений у самих стран Запада отнюдь не бесконечные, а подрывать боеспособность собственных армий они не намерены.

К второстепенным неочевидным причинам можно отнести характер местности, где сейчас чаще всего происходят столкновения. В основном это сельские территории или небольшие города, путепроводы и переправы которых плохо подходят для тяжёлых танков.

В качестве одной из основных причин можно назвать политическую. На протяжении нескольких месяцев мы видим, как под различными предлогами руководство Германии отклоняет поставку своих танков Leopard II для нужд ВСУ. США вместо поставки своих "Абрамсов" активно содействует поставкам советских устаревших образцов из армий НАТО, чтобы затем продавать им те самые "Абрамсы". При этом ни одна из ключевых стран НАТО, чьё слово имеет определённый вес, не желает принимать прямое участие в украинском конфликте, разумно опасаясь его дальнейшей эскалации, которая могла бы привести к развязыванию мировой войны.

Кроме того, по прошествии нескольких месяцев, население стран коллективного запада всё больше и больше устаёт от украинского конфликта и от возникших из-за него экономических трудностей. Поэтому всё чаще там появляются призывы к миру, дипломатическому диалогу и остановке поставок вооружения на Украину, что могло бы этому поспособствовать. Это недовольство населения не может не корректировать поведение руководства этих стран. Нельзя не отметить и крайний скепсис различных западных экспертов, открыто говорящих о том, что украина не сможет одержать победу в этом конфликте вооружённым путём.

В конечном итоге нельзя полностью исключать возможность поставок Украине танков западного производства в каком-то гипотетическом будущем, но на данный момент папка с этим вопросом закрыта и отложена в долгий ящик.