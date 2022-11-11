Во сколько обойдётся, когда и кому удастся в неё поиграть.

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Одна из самых ожидаемых игр 2022 года God of War Ragnarok не нуждается в представлении и описании, поскольку обсуждение игрового проекта Sony ведётся геймерским сообществом на протяжении как минимум полугода. Поэтому главным вопросами на сегодня стали способы приобретения новинки.



Многие согласятся, что покупка экшена в PS Store, в версии с русской озвучкой, является темой для отдельной детальной статьи, а потому давайте взглянем на физические издания, предзаказы которых стали массово появляться в российских магазинах электроники.

Итак, стандартное издание God of War Ragnarok:

— в версии для консоли PlayStation 4 обойдётся игроку в 5499 - 5999 рублей;

— владельцам PlayStation 5 придётся отдать от 6499 до 6999 рублей.

На данный момент магазины принимают лишь предзаказы и в среднем, обещают доставить заказ в декабре. В описании они указывают наличие полной локализации, то есть на русский язык переведены речь, субтитры и меню.

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Что касается морских странников, то бочки с ромом смогут открыть владельцы прошитых PlayStation 4, ведь как стало вчера известно, пираты ("пиратство" запрещено законодательством РФ) уже взломали игру и выложили её на торренты вместе с инструкциями по активации русской озвучки.