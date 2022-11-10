Бесплатно насладится проектом смогут владельцы прошитой PS4.

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В интернете курсирует информация о взломе нового детища студии Santa Monica Studio (дочерняя компания PlayStation Studios) — игры God of War Ragnarok, по совместительству являющейся одной из самых ожидаемых игр этого года.

По информации участников обсуждения игра уже лежит на торрент-трекерах и доступна для скачивания владельцами "прошитой" игровой консоли PlayStation 4, из которой свежий проект почти в буквальном смысле "выжимает все соки". Первоначально указывалось на отсутствие доступности русской локализации, но уже существуют инструкции для её включения.

Новая God of War Ragnarok вновь отправит игрока в таинственное мифологическое приключение вместе с Кратосом и Атреем, где отец и сын будут исследовать огромные просторы каждого из Девяти миров. Их путь будет преграждать грозные враги, от скандинавских богов и диких зверей, до могущественных противников в главных битвах. Игру уже называют самой масштабной и красивой во всей серии.

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Не лишним будет напомнить, что несмотря на уход с российского рынка большинства игровых студий и возникновения множества препятствий для покупки игр в игровых онлайн-магазинах, пиратство в России официально не легализовано.