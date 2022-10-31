Криптовалюта №1 не думает сдаваться.

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Майнинг криптовалют испытывает тяжёлые времена. В то время как их добыча на видеокартах потеряла всякий смысл, ввиду её фактически полной убыточности, майнеры Bitcoin, использующие в своей деятельности специализированное ASIC-оборудование, продолжают копать, несмотря на падение выручки. На этой неделе Bitcoin сумел преодолеть психологически важную отметку в 20 000 долларов, однако это не отразилось на рынке и большинство игроков ждёт достижения значения в 25 000$.

Популярный криптофинансовый аналитик Джаран Меллеруд из Hashrate Index решил поделиться с подписчиками в Twitter своей точкой зрения на текущее положение дел в сфере добычи криптовалюты номер один. С его слов, если в октябре прошлого года такой ASIC, как Bitmain Antminer S19j Pro приносил до 88% валовой прибыли, то сейчас этот показатель составляет только 38%. Впрочем такая цифра говорит о том, что майнинг BTC продолжает приносить доход, пусть и не сравнимый с прежними показателями.

Видимо с ним согласны и некоторые российские майнеры, в особенности имеющие доступ к дешёвому электричеству или работающие на перспективу. Подтверждением тому является тот факт, что четыре дня назад появилась информация о начале продаж в российской торговой сети Ситилинк ASIC-майнеров Bitmain для майнинга Bitcoin, как юридическим, так и физическим лицам. На тот момент в ассортименте магазина было представлено четыре модели с хешрейтом от 95 до 110 TH/s.

Теперь же, спустя всего четыре дня, все максимально производительные модели раскуплены. В наличии, очевидно не в самом большом количестве, остались лишь две модели:

- Bitmain Antminer S19 95T с хешрейтом 95 TH/s и потреблением 3250 Вт, при уровне шума в 82 дБ, стоимостью 519 860 рублей;

- Bitmain Antminer S19J Pro-96T с хешрейтом 96 TH/s и потреблением 2832 Вт, при уровне шума в 80 дБ, стоимостью 460 170 рублей.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 Цена RTX 3070 идет к 40 тр i9 12900 дешевеет в Ситилинке 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Это косвенно указывает на уровень интереса российских майнеров к продолжению добычи Биткоин.